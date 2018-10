La ficha 'THE CROW' James O'Barr.Norma Editorial. 272 páginas. 26 euros.

Norma Editorial vuelve a poner en manos de los lectores uno de los tebeos norteamericanos más representativos de la década de los noventa: The Crow (el cuervo), de James O'Barr. Este hermoso y doliente cómic de culto narra con todo lujo de detalles la venganza de Eric, un joven asesinado por una banda callejera (que también viola y mata a su novia, Shelly) regresado de entre los muertos como un ángel vengador. Con una estética tan rabiosa como su contenido, en la que abundan los cambios de registro (hay ilustraciones limpias y bellas y secuencias narradas con la suciedad propia del cómic underground), The Crow es una fantasía oscura, un exorcismo para los traumas violentos sufridos por el autor (una historia harto conocida que O'Barr explica en su introducción), y una especie de variación extrema de una rama del género de superhéroes, la del justiciero o vigilante que se toma la justicia por su mano, tan en boga en los años en que fue concebida.

Nunca antes ni después se ha vuelto a ver una mezcla tan particular de violencia y lirismo, una orgía de bilis y sangre como esta. La edición de Norma recoge el mismo material publicado en su día por EDT, en una cuidada edición en pasta dura y con distinta calidad de papel (menos satinado), esto es, los cuatro números publicados en su día por Caliber Press allá por 1989 y la conclusión que vio la luz un poco después en Tundra Publishing, todo en poderoso blanco y negro, menos las siete impactantes ilustraciones a color que cierran el volumen. Los títulos de los cinco libros en que se divide la obra lo dicen todo: Dolor, Miedo, Ironía, Desesperación y Muerte. Claro está que The Crow no es una obra para todos los gustos, pero eso no quiere decir que sea para minorías, todo lo contrario, esta fascinante misa negra tiene una legión de seguidores y ha generado multitud de secuelas (O'Barr no ha participado en todas ellas), así como la famosa (y también trágica) película de 1994, una serie de televisión, novelas, canciones, videojuegos y todo tipo de merchandising.