Muere el músico y actor Kris Kristofferson con 88 años

Kris Kristofferson, la leyenda de la música country y ganador del Globo de Oro como mejor actor, murió ayer a los 88 años en su casa en Hawái, informó este domingo la portavoz de la familia. El artista tejano falleció en paz rodeado de su familia en su casa de Maui (Hawái),según informó Ebie McFarland portavoz de la estrella.

Kristofferson marcó un hito en la música country y formó parte de los Highwaymen, que junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash, reunió en 1985 a los mejores cantantes del country en su momento.

Nacido como Kristoffer Kristofferson en Brownsville, Texas, el 22 de junio de 1936, el músico "cambió el lenguaje de la música country" al tocar temas socialmente progresistas, como destacó su representante. El artista marcó una etapa en la música estadounidense, la revista Rolling Stone lo consideró como "uno de los mejores compositores de todos los tiempos" al extender su influencia se extendió la música country más allá de sus límites.

Se acercó a la música al trabajar en el mantenimiento de Columbia Récords, el estudio en el que grababan algunos de sus artistas más admirados como Johnny Cash o Bob Dylan. Eso fue tras abandonar una prometedora carrera en el ejército, que lo llevó hasta Alemania a principios de los 60, y que le venía de influjo familiar.

Estudió literatura en la Universidad de Oxford, unos conocimientos que a buen seguro le sirvieron para componer sus temas una vez renunció a la vida militar. Unos temas que, tras saltar a la fama a finales de los 60, habrían interpretado más de 450 artistas al cabo de una década, cuando ya había dado también el salto a la gran pantalla.

Y es que Kristofferson no fue solamente cantautor, sino que también marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura Ha nacido una estrella, de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand y le valió un Globo de Oro como mejor actor.

También participó en la saga Blade y en una serie de importantes títulos, aunque realmente lo que marcó su vida fue la música. A su haber se cuentan clásicos como Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times y Me and Bobby McGee.

Reacción en Hollywood

"Qué gran pérdida. Qué gran escritor. Qué gran actor. Qué gran amigo!. Siempre te amaré. Dolly", escribió la célebre artista de country y también actriz Dolly Parton en su cuenta de X.

El portal Rock History también publicó un mensaje en el que incluyó un video del cantante interpretando Highwayman en vivo en el Nassau Coliseum, en 1990: "Con el corazón roto por el reciente fallecimiento del legendario cantante de country Kris Kristofferson...Descansa en paz leyenda".

"Nos rompe el corazón enterarnos de la pérdida del legendario ícono de la música country Kris Kristofferson. El querido artista, cantante, compositor y miembro del Salón de la Fama de la Música Country ha dejado una huella indeleble en la historia de la música. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos durante este momento difícil", escribió la Asociación de la Música Country de EE.UU.

El humorista y cantante Chad Prather le calificó como uno de los "más grandes", mientras que el compositor Jimmy Webb señaló que "hoy hemos perdido a un compañero salteador de caminos. Que Dios te acompañe, Kris".

El actor Russel Crowe le recordó por la "vida que llevó. La Buena compañía. Por ser Un gran hombre. Nos vemos en el camino, amigo" subrayó, mientras la cantante Leann Rimes habló de él como "un ser épico con el más grande corazón", al que echará de menos.

Y el Museo de la Fama del Country en Estados Unidos manifestó que el cantante "creía que la creatividad es un don divino y que quienes ignoran ese don están condenados a la infelicidad. Predicaba que una vida de la mente da voz al alma, y su obra no sólo dio voz a su alma sino también a la nuestra. Deja un legado rotundo".

Streisand recuerda a su compañero de 'Ha nacido una estrella'

La cantante y actriz Barbra Streisand evocó con un sentido mensaje la película de 1976 Ha nacido una estrella, en la que trabajó junto a Kris Kristofferson. "La primera vez que vi a Kris actuar en el club Troubadour de Los Ángeles supe que era algo especial", señaló la cantante de Everything en su perfil de X. "Descalzo y tocando la guitarra, parecía la elección perfecta para un guión que estaba desarrollando y que finalmente se convirtió en 'A Star Is Born'", explicó la cantante estadounidense.

Tambié recordó que para su último concierto en 2019, en el Hyde Park de Londres, "le pedí a Kris que se uniera a mí en el escenario para cantar nuestro otro dueto de Ha nacido una estrella, Lost Inside Of You". "Estuvo tan encantador como siempre y el público lo colmó de aplausos -agregó-. Fue una alegría verlo recibir el reconocimiento y el amor que tanto se merecía. Mis pensamientos están con la esposa de Kris, Lisa, quien sé que lo apoyó en todo lo posible".