Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss

Paul Daniel Ace Frehley, cofundador y guitarrista principal de la legendaria banda Kiss e integrante del Rock and Roll Hall of Fame, ha fallecido a los 74 años. Según ha informado su familia, el músico murió en Nueva Jersey el jueves 16 de octubre por las lesiones derivadas de una caída sufrida el mes pasado.

"Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cariño y paz mientras dejaba esta tierra. Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás", señala un comunicado de los allegados del artista remitido a la revista People.

"La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas, más allá de la comprensión. Reflexionando sobre todos los logros increíbles de su vida, la memoria de Ace seguirá viva para siempre", continúa.

Sus antiguos compañeros en Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, también trasladaron sus condolencias en un comunicado conjunto: "Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más determinantes de la banda y su historia. Es y será siempre parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que le quisieron, incluidos nuestros fans en todo el mundo".

Nacido en el Bronx (Nueva York) el 27 de abril de 1951, Frehley recibió su primera guitarra eléctrica como regalo de Navidad en 1964. Nueve años después, durante los que aprendió a tocar de forma autodidacta, cofundó Kiss en 1973 junto a Stanley, Simmons y Peter Criss, y dio forma a The Spaceman, el personaje con maquillaje metalizado y estética galáctica que lo convirtió en una de las imágenes del rock más icónicas de los setenta y de la historia.

Frehley contribuyó de manera decisiva al sonido del grupo con riffs afilados, solos atmosféricos y guitarras con efecto de humo y luces y, según ha recogido la prensa musical, participó en el diseño original del logo de la banda. Tocó en los primeros nueve álbumes de Kiss, entre ellos el directo Alive! y el clásico Destroyer, y vivió la masificación del fenómeno con giras de gran formato.

En 1978, cuando los cuatro miembros lanzaron discos en solitario de forma simultánea, el de Frehley triunfó con su versión de New York Groove, que se convirtió en su emblema fuera de Kiss. Abandonó el grupo en 1982 para centrarse en su carrera individual y regresó a la banda para la gira de reunión de 1996, etapa que se extendió hasta 2002 e incluyó el álbum Psycho Circus (1998). Como miembro de Kiss fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2014.

Durante las últimas semanas, diversos medios informaron de complicaciones tras una caída en su estudio a finales de septiembre. La propia cuenta del artista había confirmado el 25 de septiembre la cancelación de un concierto por a raíz del percance, pero aseguró su intención de continuar la gira y terminar el álbum Origins Vol. 4. La muerte de Frehley cierra la trayectoria de uno de los guitarristas más influyentes del rock, cuyo legado permanecerá como referencia ineludible del género.