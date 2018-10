La mortalidad de los dioses

La ficha 'THE WICKED + THE DIVINE, 4. TENSIÓN DRAMÁTICA' Kieron Gillen, Jamie McKelvieNorma. 168 págs. 18 euros

Conocido por su trabajo en series tan conocidas como Journey Into Mystery o Young Avengers, el guionista Kieron Gillen sorprendió a propios y extraños con uno de los títulos más sobresalientes del panorama independiente actual: The Wicked + The Divine, en el que ha superado con creces el listón previo. Con espectaculares dibujos de Jamie McKelvie (que terminan de definir los estupendos colores de Matthew Wilson), narra la historia de un panteón de dioses que regresa al mundo cada noventa años para vivir solo dos, antes de volver a morir. Estos dioses encarnados son hermosos y jóvenes, hedonistas desenfrenados y obsesionados con la fama que usan sus poderes para convertirse en ídolos de masas. Mitad fantasía contemporánea, mitad tebeo de superhéroes (revolucionado), The Wicked + The Divine es una de las lecturas más adictivas de la mesa de novedades.