La mirada a la realidad y la necesidad de evasión conviven en las novelas presentadas al Premio Planeta

Las novelas presentadas al LXXIV Premio Planeta, que se falla este miércoles, ofrecen una mirada a la realidad que nos rodea pero reflejan también la necesidad de evasión que hoy tienen los lectores, explicó la portavoz del jurado, la escritora Luz Gabás, en la tradicional rueda de prensa celebrada en Barcelona en la víspera de la entrega del galardón. Las obras seleccionadas incluyen narraciones de corte histórico y muestran un mayor interés de los autores por la fantasía y la ciencia-ficción, textos en los que sin embargo asoman también cuestiones como la especulación inmobiliaria, las desigualdades sociales y la incomunicación entre las parejas.

"La novela histórica está haciendo que cada vez más lectores jóvenes aprendan de una manera entretenida", argumentó Gabás, feliz de la atracción que está suscitando "especialmente en los últimos diez años" un género que ella misma cultiva. La ganadora del Planeta en 2022 por Lejos de Luisiana considera también el auge de la fantasía mezclada con romance, una variante llamada romantasy, "un signo de los tiempos, a mi juicio. Necesitamos evasión", comentó la escritora en un encuentro con los periodistas en el Palau de la Música de Barcelona, donde situó temas como la "reconstrucción personal y colectiva y el trauma individual y social" entre las inquietudes de los creadores actuales.

Una distopía sobre una científica que descubre el porqué de la violencia en el mundo, un drama histórico con tintes góticos ambientado en Galicia o la historia de una marquesa sevillana que encuentra el amor en un joven, argumentos que detalló pormenorizadamente Gabás, son algunas de las opciones que pelearán por hacerse con un premio dotado con un millón de euros o con la preciada posición de finalista, recompensada con 200.000 euros, y que resultarían vencedores en una participación récord que ha convocado este año la cifra de 1.320 novelas.

El premio, como recordó el presidente del Grupo Planeta José Creuheras, cumple en 2026 sus 75 años y se acerca a las bodas de platino "fiel al objetivo que tuvo siempre: conectar con los lectores". Los datos, apuntó, son esperanzadores: el libro "goza de muy buena salud" y "por primera vez más del 65 % de los españoles se declaran lectores, y dentro de ese porcentaje la franja de los jóvenes entre los 14 a los 24 años ha subido diez puntos y se sitúa en el 75 %". "Tenemos una cantera extraordinaria", celebró el director del Área de Libros de Planeta, Jesús Badenes, que frente al "retrato robot" que describe a la persona interesada en los libros como "mujer y habitante de grandes ciudades" defendió la labor que se está haciendo igualmente "en espacios rurales, donde cada vez hay más clubes de lectura".

Creuheras, por su parte, se refirió al desafío de la inteligencia artificial y dijo que la IA "nunca sustituirá el talento", pero, alertó, "deberíamos ser muy rigurosos y proteger a todos los autores, proteger la propiedad intelectual de sus obras. La IA utiliza textos sin pedir permiso a los autores, la queja está fundamentada. Tenemos que dedicar tiempo a tomar resoluciones, nuestra razón de ser es acompañar a quienes crean", concluyó.