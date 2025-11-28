Las librerías andaluzas que participan en el Book Friday

Sevilla, por segundo año consecutivo, y Granada y Úbeda por primera vez, serán las localidades andaluzas protagonistas del Book Friday, una alternativa pionera a las jornadas de consumo digital del Black Friday que, desde este viernes hasta el domingo, ofrecerá una oportunidad de encuentro con la literatura a través de diversas actividades presenciales con los autores, los lectores y los libreros como protagonistas.

La tercera edición del Book Friday busca la complicidad de las librerías pequeñas e independientes, veteranas o de reciente apertura, que realizan un meritorio esfuerzo por permanecer abiertas gracias a un buen modelo de gestión y a su entusiasmo por el oficio de librero, generando además unas comunidades lectoras muy activas. Cada una de las noventa librerías del programa del BOOK FRIDAY 2025 tiene una historia conmovedora detrás. En SEVILLA participan por segunda vez las cinco librerías de Botica de Lectores; en ÚBEDA Libros Prohibidos y GRANADA Moriarty. Todos los detalles pueden conocerse en la web bookfriday.org.

Asimismo, El Sonido del Proyector, del dinamizador cultural, escritor y librero sevillano Fran Nuño llegará por primera vez a una cárcel. Será hoy viernes a las 17:00 en el Aula de Cultura del Centro penitenciario Sevilla I de Solidarios para el Desarrollo. La actividad propone un viaje a los orígenes del cine a través de la proyección de cortometrajes mudos, acompañados de música electrónica creada por Nuño. Cada metraje se presenta con anécdotas y recomendaciones literarias vinculadas al mundo del séptimo arte.

Por primera vez, Talleres de Arquitectura Chiquitectos organiza en Colegio Público Andalucía (Premio Fomento de la Lectura 2023) del Polígono Sur, su Taller de Cápsulas literarias hoy a las 11:00, para los alumnos de 3º a 6º de primaria del centro. En esta actividad, los más pequeños se encontrarán en una cápsula lectora, un espacio perfecto para hacerse preguntas sobre cómo disfrutar de un buen libro y aprenderán a construirlo con sus propias manos.

Sin descuentos en libros, y en defensa de la Ley del Precio Fijo del Libro en España y Francia, en el Book Friday se premiará a los lectores que compren presencialmente en dichas librerías este fin de semana con un número para sorteo de 240 euros para comprar libros antes del 30 de diciembre de 2025. El número ganador del sorteo se anunciará el 3 de diciembre en las redes sociales de @soydelacuesta @bookfriday_ y en bookfriday.org. A partir de entonces, el portador del cheque podrá comprar lecturas en librerías Book Friday por ese valor.

La Feria de libros permanente de Madrid conocida como la Cuesta de Moyano lidera de nuevo esta iniciativa, en el año de su centenario, manteniendo aún su atractivo y el interés lector, a pesar de estar a pie de calle y ante las inclemencias del tiempo. No en vano, la idea de celebrar un BOOK FRIDAY durante el BLACK FRIDAY fue de Hugo Prestel, librero de tercera generación que hoy combina su labor al frente de la Caseta 17 de Moyano con su trabajo en el servicio de recogida de basuras de Madrid.

Incluyendo a los libreros de la Cuesta de Moyano, este Book Friday agrupa a 65 librerías de 35 localidades de España, algunas también centenarias como la Librería Cervantes en Segovia, Balmes en Lugo, La Fabre en Barcelona o Yaya en Arucas (Gran Canaria), y también a 25 de los buquinistas a la rivera del Sena en París, con sus 475 años de historia.

LIBRERÍAS ANDALUCíA

BOTICA DE LECTORES

Un proyecto que nace en 2017 de Maru Rodríguez, Miguel Ángel Neva y Rafa Rodríguez, ya con cinco sedes en Sevilla, algunas en otros locales de librerías míticas de la ciudad, desaparecidas en 2023. Sus sedes son Avenida República Argentina, 15; Asunción, 15; Almirante Apodaca, 23; Feria, 110 y Luis de Morales, 1. Galardonados con el Sello de librerías de calidad, cuenta con distintas actividades, talleres literarios, presentaciones, firmas y mucho más. Su lema: como buenos “boticarios”, “recetamos” vida en forma de libros. Página web: https://www.libreriaboticadelectores.es/

- Avda. República Argentina, 15, Sevilla-41011

- C/ Asunción, 15, Sevilla-41011

- C/ Almirante Apodaca, 23, Sevilla-41003

- C/ Feria, 110, Sevilla-41002

- C/ Rico Cejudo -Local s/n- (Esquina c/ Luis de Morales, 1. Edificio Nuevo Centro), Sevilla-41005

LIBROS PROHIBIDOS

Begoña y Charo, apasionadas lectoras, dirigen desde 2020 esta librería generalista que abastece desde hace una década a los 34.000 habitantes de Úbeda, ofreciendo de paso un servicio cultural a toda la comarca, que, pese a ser una de importancia comercial en Jaén, se encuentra alejada de circuitos literarios. Esta librería generalista con secciones de narrativa, poesía, infantil, cómic, ensayo y naturaleza nació de la fusión de dos librerías locales, activas desde los años 90. La unión respondió a los retos del mundo digital, el comercio online y las crisis del sector.

Página web: https://www.librosprohibidos.es/es/

Dirección: C. Bétula, 5, 23400 Úbeda, Jaén

LIBRERÍA MORIARTY

Nació en Granada en noviembre de 2021 de la mano de Mar Delgado y Víctor Gallardo, editores de Baker Street Ediciones. La escritora transmedia y consultora creativa Clara Peñalver se unió al equipo de Moriarty a principios de 2025. Moriarty es un centro cultural interdisciplinar en el que se desarrollan talleres de creación artística y literaria. El catálogo de la librería boutique prescinde casi por completo de las novedades de los grandes grupos para centrarse en editoriales independientes y en clásicos para todas las edades. Se especializa también en libro ilustrado y en obras sobre creación artística y literaria. Hace más de dos décadas se convirtió en Moriarty Librería Boutique & Laboratorio Creativo y se trasladó a un local de mayor tamaño en el que comparte espacio con el resto de proyectos de Delgado, Peñalver y Gallardo: Baker Street Ediciones, Binomio Editorial, Editorial Támesis, Libros de la Habitación Sellada y Laboratorio Creativo Habitación Sellada.

Página web: https://www.libreriamoriarty.com/es/

Dirección: C. Horno de Haza, 29, Centro, 18002 Granada