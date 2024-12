Pasado, presente y futuro de Jordi Savall

THE PUNCKES DELIGHT

William Corkine (fl.1610-1617): The Secund Tuning

Alfonso Ferrabosco (c.1573-1628?): The First Tunning / The Third Tunning

Anónimo (del Manchester Gamba Book): The Bag-pipe tuning

John Playford (1623-1686): La Cloche / Sarabande (La cloche) de The English Dancing Master [1651]

Jordi Savall, bajo de viola de 6 cuerdas [Barak Norman, Londres, 1697] y lyra-viol [Paul J. Reichlin, a partir de John Rose, 1598]

Alia Vox