Jazz para un día de verano

Fiel a su cita anual, el cada día más largo y cálido verano vuelve a convertirse en la tópica y típica estación asociada a vacaciones, y, por consiguiente, a tiempo libre. Una época estival también ligada a ímpetu, deseos y emociones, alimentadas por los imperecederos estímulos que nos rodean. Y entre ellos, la conexión entre músicas y letras se antoja infalible. Por ello, pocas opciones mejoran la vinculación de pasión y ocio que un lote de novedades bibliográficas convertidas en espacio de conocimiento, análisis y reflexión que nos ayude a entender y, sobre todo, a disfrutar mejor esa música que tanto nos entusiasma llamada jazz.

Duke Ellington. ‘La músical es mi amante. Memorias’. Libros del Kultrum. 2024

Coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Duke Ellington, Libros del Kultrum recupera esta singular autobiografía del genio Duke Ellington (1899-1974), publicada originalmente un año antes de su muerte y que su autor “asemejaba más a una de sus actuaciones que a unas memorias”. 552 páginas que huyen del modelo arquetípico para trazar un ingenioso e introspectivo recorrido por vida y anecdotario pero también por opiniones que abordan tanto su propia obra, giras o entorno como una espiritualidad que quedó plasmada en sus tres celebrados Sacred Concerts, publicados también durante sus postreros años, entre 1965 y 1973. Eso sí, el grueso de la obra se dedica retratar, con grandes dosis de cordialidad y chispa, a los numerosos compañeros de ruta, musicales y familiares, que jalonaron su extraordinaria trayectoria y a quienes dedica impagables apartados.

Juan Claudio Cifuentes ‘Cifu’. ‘El gran jazz’. Alianza Editorial. 2024

A ningún aficionado medianamente informado escapa la relevancia que Juan Claudio Cifuentes (1941-2015), Cifu para los amigos, tuvo en la difusión del jazz en nuestro país. Responsable de los radiofónicos Jazz porque sí y A todo jazz o de aquel televisivo Jazz entre amigos (¡¡ un programa de jazz en la televisión pública !!) que tanto y tan bueno nos descubrió, Cifu no se prodigó tanto en la escritura aunque sí coordinó, son el apoyo de otros como su colaborador Carlos González (Sir Charles), o los críticos Jorge García, Carlos Sampayo, Federico González y Federico García Herráiz, los cinco volúmenes de El gran jazz, un coleccionable por fascículos editado por Ediciones del Prado en 1995 que repasaba cronológicamente la crónica del género, desde Joe King Oliver a Lee Morgan. Una obra que regresa ahora, debidamente actualizada y apoyada por la Asociación Cifujazz, para recordarnos los pedagógicos frutos de, en palabras del prologuista Mario Benso, “una vida dedicada al amor por, con y para el jazz”.

Mariano Peyrou. ‘Free Jazz. La música más negra del mundo’. Editorial Anagrama. 2024

…Y también una de las más incomprendidas. Por ello se antojan fundamentales explicativos ensayos como este para desentrañar semblanza y códigos de un territorio free jazz maltratado por la ortodoxia pero absolutamente revolucionario e influyente en su ética y estética. Profesor de Historia del Jazz y de Estética de la Música en el Centro Superior Música Creativa de Madrid, el bonaerense Mariano Peyrou parte del año 1959 para abordar raíces, crónica, ideología y desarrollos de un estilo que “exacerbaba la negritud, rescataba las raíces africanas, explotaba la ancestral polirritmia y al mismo tiempo conectaba con las vanguardias artísticas de su tiempo, generando un tipo de improvisación nunca oído hasta entonces”. Y estas suculentas 154 páginas se convierten en parada y fonda obligatoria para quienes deseen (re)descubrir y vibrar con el “sonido de la libertad”.

Arthur Taylor. ‘Notas y Tonos. Entrevías de músico a músico’. Letra Sudaca Ediciones. 2024

El fino Art Taylor (1929-95) fue uno los más prolíficos bateristas de la escena hard-bop de los cincuenta del pasado siglo, grabando discos junto a Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk o a su propio nombre. En los sesenta se estableció en París y dedicó su tiempo a entrevistar a muchos de los colegas con quienes había compartido estudios y escenarios, hasta lograr archivar más de doscientos diálogos. Partiendo de un cuestionario base que se diversifica para amoldarse al entrevistado, Taylor esquivó el coloquio convencional, sin miedo a despertar opiniones controvertidas o políticamente incorrectas. Y este Notas y Tonos, editado originalmente en 1977, se erige en homenaje y radiografía de colosos de la talla de Ornette Coleman, Max Roach, Sonny Rollins, Art Blakey o los propios Miles y Monk, cuyas dictámenes, certezas y contradicciones, recorren y construyen sus reveladoras 348 páginas.

David Remnick. 'Sostener la nota. Perfiles de música popular'. Debate. 2024

No, no es este un libro dedicado íntegramente al jazz. De hecho, protagonistas de sus 331 páginas como Bob Dylan, Patti Smith, Paul McCartney, Bruce Springsteen o Luciano Pavarotti poco o nada tienen que ver con él. Sin embargo, la inclusión de un suculento capítulo titulado El observador de pájaros y dedicado al locutor radiofónico, investigador y profesor Phil Schaap (1951-2021) y su obsesión por el saxofonista Charlie Bird Parker (1920-55), bien justifica su inclusión en esta relación, tanto por la categoría de Remnick – director de The New Yorker, educado en el jazz y ganador del Pulitzer 1994 – como por el especial enfoque de estos retratos editados en su momento en la revista neoyorquina. Duke Ellington con la de un memorioso analista de vida, obra y pormenores de su ídolo, que se codeó con muchos de los gigantes del estilo y que incluso se responsabilizó de las minuciosas The Complete Dean Benedetti Recordings de Parker que Mosaic Records publicó en 1990.