Javier Bardem, antes de recibir el Premio Donostia: "Tal como está el mundo es difícil celebrar nada"

San Sebastián/Javier Bardem aseguraba este viernes horas antes de recibir el Premio Donostia con el que el Festival de San Sebastián reconoce toda su trayectoria que, aunque lo agradece y le emociona recibirlo, no tiene "espíritu de celebración", que "tal y como está el mundo" le es "imposible" celebrar nada.

El actor decía estas palabras ante la prensa acreditada en el certamen donostiarra tras una larga reflexión sobre los ataques de Israel a Gaza y tras asegurar que, "desgraciadamente" en el mundo "hay dos bandos" y que hay que optar por uno porque "hay cosas inadmisibles que no se pueden no denunciar".

"Lo que esta sucediendo es deshumanizante, terrible. El Gobierno de Israel es el más radical que ha tenido la historia de ese país y está cometiendo crímenes contra la humanidad. Los ataques despiadados de Hamas del 7 de octubre no justifican el castigo global y masivo que está sufriendo la población palestina", subrayó.

El actor afirmó que Estados Unidos y el Reino Unido deben "cambiar su comportamiento de apoyo incondicional" a Israel y añadió que "la sociedad está empezando a entender" que las críticas a Israel "nada tienen que ver con antisemitismo" ni las dirigidas a Hamas con "islamofobia".

"Es importante reconocer que el Gobierno israelí no es representativo de la comunidad judía ni de la población israelí", señaló Bardem, que también ha pedido a los políticos que incorporen el problema del cambio climático en sus agendas.

Bardem tiene claro que debe apoyar a quienes "defienden derechos civiles y sociales y no a quienes los anulan".

El ganador del Oscar por No es país para viejos recordó que su madre les inculcó los valores a favor de los más desfavorecidos con hechos y que esa educación ha sido la base de sus posicionamientos actuales. Además, se mostró en contra de la autocensura porque con ello "se legitima" a quien ataca.

En esta rueda de prensa desveló que en enero inicia el rodaje de una película de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, que interpretará junto a Victoria Luengo, y recalcó que también que, pese a que sus últimos proyectos se han desarrollado en Estado Unidos, su lugar de residencia es España.

"Nunca he vivido en Estados Unidos, he estado como mucho cuatro o cinco meses. España es mi gente, mi cultura, mi sociedad, es donde vivo, trabajo y quiero seguir viviendo. Y la realidad social y política de España la sigo de manera continuada porque es la que más me importa", argumentó.

Bardem no tiene ahora agente en España porque falleció la que era su representante, aunque no por ello está cerrado a los proyectos españoles, empezando por los de su amigo Fernando León de Aranoa, "que me da un material indiscutible".

"Y estoy muy ilusionado de poder trabajar con Sorogoyen", contó el actor, que recibirá el Premio Donostia que no pudo recoger el año pasado en la gala inaugural del Festival de San Sebastián, 30 años después de hacerse con la Concha de Plata por Días contados, de Imanol Uribe.

"He cambiado mucho desde entonces y espero no llorar. Las personas que me van a entregar el premio son mis hermanos y Juan Carlos Corazza (el director de teatro argentino) y solo con hablar de ellos ya me emociono", admitió.