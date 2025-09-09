El guitarrista jerezano Marcos Gago Pino consigue la primera beca Legado Paco de Lucía de la Fundación Grammy Latino

Marcos Gago Pino es un guitarrista jerezano de apenas 19 años que atesora una destreza con las seis cuerdas que ya ha sido avalada con diferentes reconocimientos. Desde el premio de guitarra de acompañamiento de la Fundación Cristina Heeren hasta un puesto como semifinalista en el prestigioso Festival Cante de las Minas. Prefiere la constancia y el esfuerzo a las palabras. Prueba de ello es que ha sido reconocido con la primera beca Legado Paco de Lucía que otorga la Fundación Cultural Grammy Latino en colaboración con la Fundación Paco de Lucía. Un galardón que tiene un valor de 120.000 dólares para cubrir el coste de matrícula en la entidad que decida, instrumento, clases y formación complementaria.

Como antesala de Celebra la Música de Andalucía, la gala que tendrá lugar mañana en el Cartuja Center CITE y que parece el cierre de una relación entre Andalucía y la Academia Latina de la Grabación que arrancó hace ya tres años, ha tenido lugar esta mañana en la Torre Pelli la entrega de esta beca con los artistas Pastora Soler y Arcángel como padrinos. Un evento en el que se ha puesto en valor el talento de la región, las conexiones que navegan entre uno y otro lado del charco a través de la música, pero también el tesón del que se dedica a cultivar su pasión.

Lo cierto es que un concierto celebrado en el Teatro Falla de Cádiz, en abril del año pasado, como homenaje al maestro Paco de Lucía sentó las bases de esta beca que ya tiene primer beneficiario. "Para muchos jóvenes talentosos, la música es vocación, pero también un camino lleno de obstáculos, especialmente económicos", ha indicado Luis Cobos, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Grammy Latino, quien ha puesto como ejemplo que "estudiar en una universidad de prestigio puede ser inalcanzable sin apoyo financiero". "Al otorgar estas becas, no solo se alivia la carga económica de las familias, sino que abre la puerta a oportunidades que cambian destinos", ha valorado y ha señalado que permiten acceder a "formación de excelencia, a profesores de talla mundial y a una red de contactos dentro de la industria".

La Beca Legado Paco de Lucía se otorga a un estudiante con un talento "excepcional", seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación Grammy Latino, de entre un grupo internacional numeroso de jóvenes músicos cualificados. Se valora, entre otras cosas, que el ganador posea las cualidades y la determinación necesarias para "triunfar" en el mundo de la música, y que carezca, a su vez, de los recursos económicos para lograrlo. Hasta la fecha, la Fundación ha otorgado 477 becas y ha invertido casi 13,9 millones de dólares en becas, subvenciones, programas educativos y mentorías a lo largo de la última década.

Foto de familia de la entrega de la beca. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Por su parte, Cristóbal Sánchez, director de la Fundación Paco de Lucía, ha enumerado las cualidades del joven Marcos Gago: "Trabajo, esfuerzo, estudio, dedicación, determinación y, al final de esa cadena, está el talento". "Que la humildad no te quite la ambición por ser lo mejor que puedas", ha señalado para apuntar que "este empujón que se te está dando hoy es un merecimiento tuyo, tómalo como tal".

En el evento también ha estado Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, quien ha recordado que "estamos llegando al final de nuestro compromiso de tres años" celebrando eventos en Andalucía y "para nosotros ha sido un privilegio". En este sentido, ha recordado que además del evento que tendrá lugar mañana y en el que participarán artistas de la talla de Estopa, Aitana, Arde Bogotá, David Bisbal, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Valeria Castro e India Martínez se han celebrado dos conciertos en Málaga, otro en Granada y, el último, en Cádiz. Además de la primera gala de entrega de premios Grammy Latinos que ha salido de las fronteras estadounidenses. También ha puesto en valor que en la 26ª edición de los premios Grammy Latinos, que tendrá lugar el 13 de noviembre en Las Vegas, será homenajeado el artista Raphael.

Los artistas Arcángel y Pastora Soler. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha destacado que la comunidad ha superado los 190 millones de euros en términos de impacto económico directo y promocional a través de las acciones contempladas en el acuerdo con la Academia Latina de la Grabación, que permitió acoger la entrega de premios Grammy Latinos en 2023 y difundir el destino en acciones paralelas celebradas en 2024 y 2025 tanto en Andalucía como en Estados Unidos, mercado cuyos turistas aumentaron un 16% el pasado año en la comunidad. "Este camino no se detiene aquí. Hemos generado empleo, oportunidades y, sobre todo, más futuro para esta tierra", ha destacado.