La gira por teatros de Manolo García pone a la venta las entradas

Manolo García ha anunciado que regresa a los escenarios tras la exitosa gira que en 2024 le hizo recorrer los grandes recintos más emblemáticos del país y en la que colgó el cartel de sin entradas en cada uno de sus conciertos. La gira Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya cosechó una gran acogida por parte de público y crítica que a partes iguales elogiaron la maestría, sensibilidad y energía de un Manolo García pletórico y en plena forma. Un directo brutal lleno de buenas canciones, una vibrante puesta en escena y un sonido espectacular.

Ahora regresa con Drapaires Poligoneros, un nuevo álbum compuesto por 15 canciones que verá la luz el próximo 31 de octubre de 2025. Para presentarlo, Manolo García emprenderá una gira por 16 teatros de distintas ciudades de España y de la que ya se pueden adquirir las entradas en la web manolo-garcia.com. La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos, que tanto gustó a los aficionados. Un disco que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.

Las fechas andaluzas son las siguientes:

Pozoblanco – 08 de noviembre | Teatro El Silo

Granada – 11 de diciembre | Palacio de Congresos y Exposiciones (Sala García Lorca)

La Línea de La Concepción – 10 de enero | Palacio de Congresos

Sevilla – 15 de enero | Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla