Fotos de la vida y obra de Robert Redford, leyenda el cine

Robert Redford, legendario director y actor protagonista de filmes como El golpe, Memorias de África o Dos hombres y un destino, ha muerto en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años.
Fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de dos premios Oscar, al mejor director por Gente corriente (1980) y el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002. Su fimografía de Redford incluye títulos como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), El golpe (1973), Nuestros años felices (1973), Los tres días del cóndor (1975) o Todos los hombres del presidente (1976).
1/24Robert Redford y Jane Fonda 'Descalzos por el parque'./Agencias
2/24Robert Redford con Meryl Streep en 'Memorias de África'./Agencias
3/24Dustin Hoffman y Robert Redford en 'Todos los hombres del presidente'/Agencias
4/24Robert Redford y Paul Newman en 'Dos hombres y un destino'/Agencias
5/24Robert Redford con Paul Newman en 'El golpe'./Agencias
6/24Robert Redford, en 'Brubaker'./Agencias
7/24Brad Pitt y Robert Redford en 'Spy Game'./Agencias