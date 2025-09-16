Ocio
Fotos de la vida y obra de Robert Redford, leyenda el cine

El mítico actor y director estadounidense ha fallecido a los 89 años.

Agencias

16 de septiembre 2025 - 18:10

Robert Redford, legendario director y actor protagonista de filmes como El golpe, Memorias de África o Dos hombres y un destino, ha muerto en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años.

Fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de dos premios Oscar, al mejor director por Gente corriente (1980) y el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002. Su fimografía de Redford incluye títulos como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), El golpe (1973), Nuestros años felices (1973), Los tres días del cóndor (1975) o Todos los hombres del presidente (1976).

