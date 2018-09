El flamenco como juego

La ficha 'Lebrija, luena nueva' Cante:Inés Bacán, Juan Bacán, Curro Vargas, Concha del Lagaña y Miguel Funi Hijo. Cante y baile: Javier Heredia. Guitarras: Antonio Moya, Antonio Malena y Malena chico. Baile: Fernanda Funi y Conchita del Lagaña. Compás: Antonio El Pelao, Vicente Romaní y Antonio Peña. Coordinación: Sebastián Bacán Chico. Lugar: Hotel Triana. Fecha: Miércoles 12 de septiembre. Aforo: Casi lleno.

Con naturalidad, sin artificio ni pretenciones se sentaron en el Hotel Triana trece lebrijanos, la mayoría no profesionales pero en cuyos apellidos se escribe la historia del flamenco en Lebrija (Peña, Bacán, Vargas, Fuin, Malena...) para invitar a una reunión familiar en la que sólo faltaba el guiso para terminar de hacernos sentir como en casa. Esta vez la intención no era reivindicar la aportación de este pueblo a la cultura jonda -más que demostrada, por lo demás-, sino dejar al espectador pasar a la salita y compartir un ratito de intimidad. De hecho, no hubo ni un solo momento de innecesarios alardes, excesos de ego o afán de protagonismo. Se trataba, y eso fue lo maravilloso, de disfrutar juntos como acostumbran a hacer en sus celebraciones.

Entre bailes improvisados y guitarras generosas, los cantes iban entrelazándose y hermanándose como si de juegos infantiles se tratara, desvelando la cara más ingenua y congénita de este arte. La admiración de los unos a los otros. Las vivencias lloradas y reídas. La verdadera emoción. Los recuerdos. Como ése que le hizo tirar a Inés Bacán la botella de agua que mantenía en su mano cuando escuchó y reconoció la guitarra de su hermano, que le acompañó en unas lastimosas y rompedoras seguiriyas. Especialmente emotivas fueron también las soleares cortas y rotundas de Juan Bacán, en cuyo eco lleva el peso de la vida. O la sencillez y espontaneidad que mostró el hijo de Miguel Funi y la gracia del cantaor y bailaor Javier Heredia. En definitiva, un encuentro cercano que el público agradeció sobremanera por la falta de ratos auténticos en lo que llevamos de Bienal.