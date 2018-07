El flamenco más ancestral, protagonista de esta noche

Noche dedicada al flamenco en el V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Cierto es que el género que tanto amó el algecireño más universal ha tenido presencia en todas las ediciones de una manera clara, aunque hay que reconocer que cada año la muestra adquiere un estatus universal que le permite acoger otro tipo de músicas. Esta noche el Parque María Cristina se viste de gala para recibir a cuatro artistas de primer nivel en el panorama internacional, siendo cada uno de ellos dignos representantes de lo jondo.

Por una parte estará la representación del cante con Antonio Reyes como protagonista. Uno de los cantaores más activos de la actualidad, que está presente en la mayoría de festivales del verano y que sigue cosechando éxitos allende nuestras fronteras gracias al disco Directo desde el Círculo Flamenco de Madrid, junto a la guitarra de Diego del Morao, y por el que estuvieron nominados a los Grammy Latinos en 2016. Este dúo ha presentado el trabajo en Festival de Jerez y Bienal de Sevilla, con una crítica apoteósica en ambas ocasiones. No hay que olvidar que el chiclanero recibió el Giraldillo al Cante de la edición de la Bienal 2014, hecho que lo sitúa dentro de los ilustres del cante de los últimos cincuenta años. Desde que comenzó con apenas siete años en el Festival de la Parpuja no ha dejado de trabajar en el oficio, sobre todo desde que debutó en Jerez, en los Jueves Flamencos que organizaba Manuel Morao. Al respecto de la actuación de esta noche ha afirmado que "todo lo relacionado con Paco de Lucía se vive de una manera muy especial".

Estará acompañado por la guitarra de Diego del Morao que sin duda es uno de los más cotizados en la actualidad. El hijo de Manuel Moreno Junquera Moraíto ha heredado todo el potencial de compás de su casa y por ello es requerido por artistas de la talla de Niña Pastori, Diego El Cigala, José Mercé, La Macanita, Vicente Soto o Jesús Méndez. Para el tocaor es "un honor tocar en casa del maestro porque él lo cambió todo", asegura el de Santiago.

Otro de los reclamos del cartel de esta noche es la presencia de Farruquito. Juan Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 1982) dice que "Paco ha sido un Dios para todos", añadiendo que "no sólo ha influido a los guitarristas". El bailaor esta considerado como el más universal de los actuales, pues su carrera artística ha sido siempre ejemplo a seguir para muchos de su generación, y de la posterior, y no es para menos siendo triunfador en los mejores teatros del mundo. Heredero de una escuela única fundada por Farruco, su abuelo, ha pasado toda su vida inmerso en el arte flamenco más puro. Debutó en la escena internacional a los 4 años en Broadway con el espectáculo Puro, compartiendo cartel con las figuras más legendarias del Flamenco, entre ellas, su familia. Con 8 años presentó su primera temporada en la Sala Zambra de Madrid. A los 11 años, intervino en el vídeo-clip Camarón Nuestro y al año siguiente en la película Flamenco de Carlos Saura, frente a frente con el patriarca de la saga, El Farruco.

Entre los espectáculos que ha puesto en pie destacan Pinancedá, Baile Moreno, Farruquito y familia e Improvisao, entre otros.

Antonio Rey será el encargado de poner esta noche la guitarra de concierto, ya que del Morao hará lo propio como acompañante al cante. El madrileño, con raíces jerezanas, recién aterrizado de México, llega a Algeciras con "muchas ganas porque vamos a acordarnos de Paco". Se encuentra en un gran momento gracias a los éxitos que le está dando su último trabajo discográfico titulado Dos partes de mí. Con tan solo diez años comienza a recorrer los tablaos de la capital de la mano de su padre Tony Rey, y cinco años más tarde, llega a Japón para realizar una gira con una bailaora del país nipón. Ha trabajado junto a grandes del baile como Antonio Canales, Farruquito, Joaquín Cortés, Rafel Amargo, y ha compuesto música para el Nuevo Ballet Español.

"Para mí Paco es Dios, por eso tocar en su festival es un alago y un honor, es un reto para mí. Llegué a compartir con él algunos momentos inolvidables como en Zyryab o en Entre dos aguas". Sobre todo no olvida "aquel viaje en avión que compartí con él, ya que me ponía los arpegios y técnicas utilizando el salvavidas del sillón", y concluye de forma evidente: "Aprendí en cuatro horas de avión lo que no se aprende en cuarenta años de escuela". El espectáculo comenzará a las 22:15 y las entradas pueden adquirirse en Discos Grammy y en taquilla durante el día de hoy.

El centro documental José Luis Cano acogerá a las 20:00 la conferencia Memoria y creación gitana contemporánea: diez grabaciones musicales históricas del flamenco y lo que podemos aprender de ellas que será pronunciada por el historiador de arte y director escénico Miguel Ángel Vargas. Sustituye al ponente Antonio Ortega, que por precripción médica no podrá acudir a la cita. Estará acompañado por la voz de Fernando Canela y la guitarra de Rubén Lara, que protagonizarán un recital de pequeño formato con alguno de los cantes más representativos de la escuela que dejó para la historia Canela de San Roque.