De tanto estirar y mascar, el chicle pierde sabor

La ficha (*) 'Strangers: Capítulo 2'. Terror. Estados Unidos. 2025. 96 min. Dirección: Renny Harlin. Guion: Alan R. Cohen, Alan Freedland, Amber Loutfi. Música: Justin Caine Burnett. Fotografía: José David Montero. Intérpretes: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Brake, Froy Gutierrez.

En 2008 Bryan Bertino debutó con una interesante película de terror, Los extraños, vagamente basada en un supuesto caso real que ya había sido tratado por el cine. En 2018 Johannes Roberts hizo una floja versión del tema en Los extraños: cacería nocturna. Y en 2024 Renny Harlin volvió al asunto con Strangers: capítulo 1 a la que ahora sigue el capítulo 2 que tendrá una tercera entrega. Todo para nada.

Renny Harlin es un todoterreno de precuelas, secuelas y lo que se tercie en lo que a estirar algo se refiere (Pesadilla en Elm Street 4, La jungla 2: alerta roja, El exorcista: el comienzo), que algo interesante ha ofrecido (Memoria letal, Cleaner, Dep Blue Sea) en su larga y más bien escuálida filmografía, además de tener el honor de haber batido uno de los récords de fracaso de una carísima superproducción (La isla de las cabezas cortadas).

El tema manido de los viajeros que han de refugiarse donde no deberían tras pasar por un pueblo por el que nunca deberían haber pasado y son atacados por los tres habituales desconocidos está tratado sin aportar gran cosa: se desvelan identidades y complicidades, se viaja al origen de la historia y se insiste en la maldad modelo América profunda votante de Trump de los lugareños.

Esta pieza de tránsito entre la primera y la tercera entrega prosigue añadiendo elementos y dando razones a la película inicial de Bertino, cuyo mayor mérito era su austeridad y ausencia de explicaciones. Como sucede con el chicle, de tanto mascarlo y estirarlo pierde su sabor.