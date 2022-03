'De mayor quiero ser …Feliz 2': Ni la profesión, ni el poder, ni el dinero dan la felicidad

¿Qué quieres ser de mayor? Médico, carpintero, bombera, futbolista, maestra, ganadera, periodista…

Lo importante es ser feliz; sobre todo sí trabajas en lo que te gusta. El dinero o el poder, al final te dominan más que tú a ellos. Lo importante es que seamos felices. A mi alumnado les animo a que elijan la profesión con la que se sientan más a gusto, no con la que se gane más dinero.

Este libro va en esa línea. Nos presenta seis cuentos independientes que tienen por objetivo crear un espíritu crítico, sólido, con miras a largo plazo. De esta forma los más pequeños miran a su futuro con otra perspectiva.

1º El tesoro más preciado. Cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior un diamante. Con esta historia les enseñan a usar un escudo mágico para defenderlos de los bichos malos que quieren ocultar el brillo de su corazón.

2º El misterio del vaso, donde se trabaja la actitud positiva frente a las negativas.

3º Un mundo mejor, donde se les enseñan a ser empáticos, la importancia de tratar a los demás como nos gustaría ser tratado, a meternos en los zapatos del otro. Su objetivo es que seamos amables, honestos y respetuosos.

4º El cuento del corazón, a valorar lo que tenemos, no solo nuestros bienes, sino también a las personas que nos acompañan y quieren. Y a ser agradecidos.

5º El juego de los mapas, para enseñarnos a domesticar las frustraciones, a no rendirse y esforzarse. El esfuerzo es necesario para conseguir lo que deseamos.

6º Espejo espejito, sobre la belleza interior y la necesidad de quererse a uno mismo.

Los valores que se trabajan en este volumen son: la positividad, la confianza, la empatía, el agradecimiento, la gestión de la frustración y quererse a uno mismo. Los personajes tienen unas características muy semejantes a los lectores para los que va dirigido este libro.

Los pequeños lectores recomiendan

Alberto García Virués, de 4º con 9 años, es quien nos ha presentado este libro. “Este libro me ha encantado. Sus personajes son como nosotros, Pedro y María son dos compañeros de clase, y parece como si fuera la mía de 4º. Lo mismo me pasa con Miguel, Sara y su maestra. Otra cosa que me ha gustado mucho es que los mayores no regañan, sino que indican el camino bueno, el correcto. Como dice mi maestro: en libertad, pudiendo elegir nosotros. El libro es de aventuras, pero para aprender a ser mayores”

Anna Morató García, Barcelona, es autora de libros infantiles y especialista en educación emocional y educación en positivo. Desde que se quedó embarazada de su primera hija, una de las mayores inquietudes de Anna fue transmitirle la importancia de ser positivo en la vida. Sabía que de mayor se enfrentaría a momentos difíciles y que no siempre estaría a su lado para ayudarla. Esa experiencia personal la animó a escribir historias con un objetivo claro de potenciar la positividad y la autoestima. Entre sus publicaciones señalamos De mayor quiero ser feliz (volumen 1 y 2)”, Al otro lado, Hoy voy a tener un buen día, Vamos a llevarnos bien, Creo en ti. El último que ha llegado a nuestras librerías es El cuento de la luna.

Eva Rami es Ilustradora, Intérprete de Lengua de Signos, logopeda y maestra de Educación Primaria. Ilustradora de los libros de cuentos De mayor quiero ser feliz, Bailaremos bajo una estrella, La hucha de Jon, El tren de las emociones, Entre nubes está Canarias y formadora online. Autora de He escrito un cuento infantil y ¿ahora qué?