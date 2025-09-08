Espectacular épica francesa a la americana

La ficha *** '13 días, 13 noches'. Acción. Francia. 2025. 111 min. Dirección: Martin Bourboulon. Guion: Martin Bourboulon, Alexandre Smia. Música: Guillaume Roussel. Fotografía: Nicolas Bolduc. Intérpretes: Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen, Christophe Montenez, Yan Tual.

La llamada Operación Apagan permitió al ejército francés evacuar, entre el 15 y el 29 de agosto de 2021, a 2.834 personas -142 franceses, 62 europeos y 2630 afganos- de la Kabul tomada por los talibanes. La operación se integró en la gigantesca, caótica y sangrienta evacuación de estadounidenses, europeos y afganos acusados de colaborar con ellos tras la retirada de las tropas occidentales, al final de la larga y desastrosa guerra de Afganistán que siguió a la matanza provocada por el atentado contra las Torres Gemelas.

Nada que ver, en lo que a rescates y expatriaciones motivadas por ataques islamistas se refiere, con la estupenda Argo de Affleck que narraba el ingenioso plan urdido en 1979 para rescatar a los rehenes tras el asalto de la embajada estadounidense. En aquella, dadas las características de la operación, el tono era el del suspense que parecía llevar a la realidad las tramas de Misión: Imposible. Martin Bourboulon ha optado, también siguiendo la naturaleza de los hechos y su inclinación personal, por el tono épico de gran producción que adoptó, tras darse a conocer con la comedia (las dos entregas de Papá o mamá), con las costosas y exitosas Eiffel y las dos partes –D’Artagnan y Milady- de su adaptación de Los tres mosqueteros.

En un tono épico de cine de acción espectacular a la americana rodado con grandes medios, Bourboulon intenta conjugar intimidad y escenas de masas, acción espectacular con puntos altos de extrema violencia y situaciones de tensión psicológica, los hechos históricos y algunas ficciones individuales. Todo no siempre bien tramado por el guión escrito por él y Alexandre Smia a partir del libro autobiográfico 13 días, 13 noches: en el infierno de Kabul publicado en 2022 por el comandante Mohamed Bida, héroe de la operación como responsable de seguridad de la embajada francesa, que fue inmediatamente adaptado en formato de serie televisiva.

Entretenida, espectacular y angustiosa cuando se ciñe a los hechos reales, pero más débil cuando se centra en las historias y personajes que deberían servirle de trasfondo humano. Lo que, en las interpretaciones, se refleja en el excelente trabajo de Roschy Zem como Mohamed Bida y el esforzado pero más convencional de Lyna Khoudri como el igualmente convencional personaje de la heroica traductora. Afortunadamente vence el espectáculo en esta épica francesa a la americana que confirma la orientación de la carrera de Bourboulon a la exaltación nacional francesa, ya sea a través del biopic del constructor de la torre Eiffel, del universo mosquetero de Dumas o de esta arriesgada y heroica operación de rescate.