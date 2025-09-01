Escandallo: Una sonda de embarcaciones en la Antigüedad

Algeciras y su entorno, el Campo de Gibraltar, ha sido testigo del paso por su territorio de civilizaciones desde tiempos muy remotos, atraídas por su interés estratégico, geopolítico o comercial, como lo acredita el numeroso material recuperado en su término municipal y en zonas cercanas a nuestras costas. Conocer sus actividades y ajuares es profundizar en la razón de ser de nuestros pueblos y en su importante riqueza cultural y poner en valor nuestra historia en permanente intercambio con otras culturas.

El Museo Municipal de Algeciras muestra en la Sala Iulia Traducta, dedicada a la Edad Antigua de la Historia de Algeciras y ubicada en la planta baja del edificio, una pieza muy original denominada escandallo, fabricada en plomo, que está registrada con el número de inventario 2.508 en la Colección Municipal de Arqueología de la institución.

El singular artefacto de 14 cm de altura y 13,5 cm de diámetro, que conserva algunas incrustaciones marinas, fue localizado de manera casual entre material anfórico descontextualizado de época romana por Félix Rodríguez Lloret en las costas de Algeciras, concretamente en El Timoncillo, junto a Punta Carnero, quien la entregó al Museo en 1997. Desde entonces forma parte del contenido expositivo de la Exposición Permanente. El hallazgo junto a este material cerámico determina una posible cronología altoimperial o tardorromana.

Los escandallos son artefactos usados por los antiguos navegantes que se vinculan a las grandes naves de transporte que necesitaban contar con una notable profundidad de fondeo previas a iniciar las tareas de atraque, para evitar así encallar en zonas con barras arenosas inesperadas. Tenía un papel muy importante en el reconocimiento de la costa en momentos de escasa visibilidad o de fondeo nocturno. Conocer si el fondo marino era de arena o rocas era tarea esencial para evitar encallar.

Sus formas y dimensiones eran muy variables, pero mantenían siempre elementos esenciales: un orificio de suspensión en la parte superior y anilla en el extremo, y una pequeña cavidad, de forma acampanada, en la parte inferior que se recubría con resina o sebo para que al sondear quedaran adheridas a la grasa las arenas y limos, permitiendo así el reconocimiento del fondo marino y facilitando el control de la profundidad. Quedaban unidos a las embarcaciones mediante un cabo o sondaleza del cual, este, debió desprenderse.

Esta pieza se une a un numeroso conjunto de otras de la época que aseveran la gran importancia de la actividad marítima desarrollada en nuestras costas por embarcaciones antiguas dedicadas a faenas varias que se pueden conocer en la exposición.

Desde este apartado cultural que tiene como objetivo acercar a los ciudadanos los fondos del Museo Municipal de Algeciras, agradecemos el gesto desinteresado de tantas personas que, como Félix Rodríguez Lloret, fundador de los clubes de submarinismo CIES y Caetaria y buceador técnico en arqueología submarina, autor además de varias publicaciones, entregan en las instituciones museísticas materiales de nuestro pasado para que pueda ser conocido y conservado.