El efecto 2000

El género de los mecha consiste en manga y anime de robots, y fue popularizado en 1972, con Mazinger Z, de Go Nagai. En 1995, cuando Neogénesis Evangelion se estrenó, el éxito fue mayor que el de Mazinger Z, porque la cercanía del año 2000 creaba un ambiente propicio para una historia futurista de tintes apocalípticos. En Japón, el clima era de inquietud y no era difícil imaginar una catástrofe en los albores del milenio. El apocalipsis que Neogénesis Evangelion anuncia no es sólo un cataclismo mundial; es una crisis existencial.

En 1974, el protagonista de Gran Mazinger se enfrentaba a robots, dando a entender que eran vidas humanas. En Neogénesis Evangelion, con la sociedad japonesa sensible a la llegada del año 2000, los robots Evangelion están en contacto directo con los protagonistas. Si el prototipo comandado por Shinji pierde un brazo, el piloto no se va a desmembrar, pero sí sufre. Esto le da a Neogénesis Evangelion mayor carga dramática que la de Gran Mazinger.

Según este manga, en el año 2000, una gran explosión habría causado el derretimiento de una gran parte de la Antártida, ocasionando numerosos trastornos que derivarían en la pérdida de la mitad de la población mundial. Estamos en Tokio-3 en el año 2015, la humanidad ha logrado reconstruir lo perdido. Tras sobrevivir al deshielo de los polos, los humanos deben enfrentarse a unos seres llamados Ángeles, que llevan la destrucción por donde pasan. Para frenar esta amenaza, el científico Gendo Ikari ha desarrollado los Evangelion, robots que se convierten en última línea de defensa. Uno de los primeros pilotos escogidos es Shinji Ikari, hijo que Gendo abandonó. Pese a resistirse, accede a subir a la extraordinaria máquina. Shinji consigue derrotar al primer Ángel y a partir de ahí, se enfrentará a su padre y a sucesivos Ángeles, crecerá y madurará. El científico Gendo Ikari construye los robots Evangelion para Nerv, una agencia paramilitar japonesa, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

Los Ángeles son robots que atacan la ciudad para recuperar a Adán, el primer Ángel que atacó a la población, que está recluso en las instalaciones de Nerv. Este Ángel fue capturado muy poco después del derretimiento de la Antártida.

Neogénesis Evangelion apareció por primera vez en 1995, en la revista Shonen Ace. El mercado japonés suele publicar primero un cómic para luego pasarlo a teleserie de animación. En cambio, Studio Gainax, fundado a mediados de los 80 por Hideaki Anno y Yoshiyuki Sadamoto, empieza sus proyectos por una producción animada, aunque en este caso el manga comienza diez meses antes del estreno del anime, debido a retrasos del mismo.

Rei Ayanami es una chica que está al servicio de Nerv, pilotando el primer robot en solitario hasta la llegada de Shinji. No tiene vida social excepto con Gendo, padre de Shinji. Éste es extremadamente amable con ella, lo que provoca celos en Shinji, que ve que las atenciones de su padre no son para él. Rei va evolucionando a lo largo de la trama, y consigue alejarse del control de Gendo, cuando su mundo se amplía al de Shinji.

Asuka Langley Soryu, de origen alemán, japonés, y norteamericano, es la encargada de pilotar el robot Evangelion 02. Es muy exigente con los demás, pero también consigo misma. Los padres de Asuka son científicos. Asuka es concebida para llenar el vacío de su madre, que no puede tener hijos. Su madre, abandonada por su marido, enloqueció poco después, y Asuka fue adoptada por el propio padre que la había abandonado.

Misato Katsuragi está al mando de las operaciones de Nerv. En el trabajo es metódica, con una responsabilidad muy grande. En cambio, en su vertiente personal es alcohólica, poco ordenada, envidiosa... Ella es la líder de la defensa de Japón, solamente a las órdenes de Gendo y Fuyutsuki. También socializa a Shinji, ya que lo tiene en su casa viviendo con ella. Misato es moderna, símbolo de la integración de la mujer en el trabajo, etc... Misato usa el sexo como medio de relacionarse con los hombres. Dado su complejo de Electra, busca al padre que nunca tuvo por la poca atención que le prestaba. En el anime, se ve cómo se insinúa a Shinji. En el manga, se puede interpretar que quiere mostrarle cómo es ella, pero poco más.

