Los inclasificables Et Explore Me llegan a la Sala Milwaukee con su salvaje directo

Et Explore Me, durante su actuación en el Binic Folks Blues Festival de Francia en 2019

La primera gran fiesta de rock and roll del año 2025 en la provincia de Cádiz está a punto de empezar. Será este próximo sábado 25 de enero en la sala Milwaukke de El Puerto de Santa María bajo la organización del colectivo local Rock Action Sur.

Los organizadores arrancan el presente curso apostando fuerte con un cartel jugoso que lideran los inclasificables Et Explore Me y completan dos bandas atractivas de la escena andaluza: los sevillanos Ramona y los portuenses SecoSecoSeco. Además, y los pinchadiscos Suzie Staysick y Phil Speto, amenizarán la velada con sus sesiones.

Et Explore Me (Haarlem Paises Bajos, 2002)

Et Explore Me es un trío holandés compuesto por Jools V. al órgano y voces, Jeroen B. al bajo y Jeroen K. a la batería y fundado en la ciudad holandes de Haarlem en 2002. Su estilo es inclasificable aunque hay trazos de punk psicodélico, garage rock, electrónica, fuzz y post punk. Tuvieron que trascurrir 17 años para que grabaran su primer elepé Shine en 2019 con el sello suizo Voodoo Rhythm Records.

En 2021, a modo de aperitivo, lanzaron el ep en formato 7 pulgadas y 500 copias President/Drug Me y el año pasado grabaron con la misma disquera el álbum Drug Me, el último material grabado hasta la fecha. Asistir a un concierto de Et Explore Me es "como bailar música bailable industrial a las 4 de la mañana en un club oscuro de Berlín", aseguran desde Voodoo Rhythm Records.

Este sábado será un recital salvaje en la conocida Milwaukke y a orillas del Guadalete. En el reputado Funtastic Dracula Carnival dan fe de que una noche con Et explore Me es una experiencia de las que no se olvidan.

Ramona (Sevilla 2013)

Ramona, desde Sevilla, recupera el garage en su forma original, ese que conocimos gracias a recopilatorios como “Nuggets” o “Back from the Grave”. Su actitud, pasión y frescura es idéntica a la de aquellos adolescentes americanos de los años sesenta que, tratando de imitar a sus ídolos de la invasión británica, inventaron un género nuevo, excitante e imperecedero. Si adoras los primeros discos de Black Lips, esta es tu banda.

SecoSecoSeco (El Puerto de Santa María 2019)

El combo portuense compuesto por los hermanos Rejano Sentís contorsiona elementos experimentales y de baile con actitud punk, logrando resultados al tiempo gozosos y disruptivos. Su primer LP, “SecoSecoSeco” (Grabaciones Bonicas/Sublima Discos, 2024) es un compendio personalísimo de postpunk y no wave, con excelente acogida de la crítica especializada.

Cartel del nuevo evento de Rock Action Sur en El Puerto

Horario y precio de las entradas

El festival de Rock Action Sur se celebrará en la sala Milwaukke de El Puerto de Santa María este sábado 25 de enero de 2025 a partir de las 17:30 horas. El precio de las entradas asciende a 15 euros con una consumición de tres euros incluida. Las reservas se pueden realizar ya en https://www.rockactionsur.org/bookings