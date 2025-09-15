Comedia negra de ensalada de tiros

La ficha *** 'Fritos a balazos'. Acción. Estados Unidos. 2025. 92 min. Director y guion: Edward Drake. Música: Gerry Owens, Aoife O'Leary. Fotografía: Brendan Galvin. Intérpretes: Kevin James, Christina Ricci, Luis Guzmán, Francis Cronin, Kelly Landry.

Reivindicar el humor gamberro y la serie B suele ser una licencia para justificar los malos modos cinematográficos. Edward Drake los reivindica en esta comedia tan negra como disparatada (y llena de disparos: tiene el título exacto) en la que opta por las licencias del humor gamberro y la comodidad del chándal de la serie B. Pero sin abandonarse de todo a lo más groseramente facilón. Funciona como una broma pesada (por la artillería) que divierte y entretiene si, como ha hecho el director al rodarla, se baja el umbral de exigencia.

Edward Drake empezó bien con la original comedia de terror Broil para después convertirse en el director de cabecera de Bruce Willis nada menos que en los nueve títulos consecutivos que conformaron toda su floja filmografía hasta que, por razones de todos conocidas, se rompió esa relación.

Ahora de alguna forma renace (y gana al hacerlo) con esta comedia-thriller de argumento sobado -padre con doble vida “laboral” debe poner su familia a salvo de los mafiosos con los que se relaciona en uno de sus dos empleos- que convierte en humorísticamente disparatados muchos clichés del cine negro y se beneficia de unas desenfadadas interpretaciones de un buen reparto -Kevin James, Cristina Ricci, Luis Guzmán y Melissa Leo- que se lo pasan tan bien como los espectadores que acepten esta broma.