Círculo Rojo anuncia los nominados a sus premios 2025

Los XII Premios Editorial Círculo Rojo se celebran el próximo 3 de octubre en Roquetas de Mar.

El Auditorio de Roquetas de Mar acogerá el 3 de octubre de 2025 con la celebración de la XII edición de los Premios Editorial Círculo Rojo, la mayor gala literaria independiente de Europa. Con el respaldo del Grupo Lantia, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación de Almería, la cita promete superar todas las expectativas.

La alfombra roja abrirá a las 18:00 horas, y desde las 20:00 horas dará comienzo una gala que cada año reúne a grandes nombres de la literatura, la música, el cine y la comunicación.

Presentadores y elenco artístico

La gala volverá a estar conducida por el actor Jesús Olmedo (Hospital Central, Hispania, La que se avecina) y por la periodista y editora de Círculo Rojo Raquel Martínez.

El evento contará con la actuación musical de Cientocero y con el humor del cómico Raúl Massana, además de otras sorpresas.

Invitados del mundo del cine y la televisión

Entre los asistentes ya confirmados destacan:

Carlos Scholz, actor revelación en series como Toy Boy (Netflix).

Ramiro Blas, reconocido por su papel del doctor Sandoval en Vis a Vis y en El internado: Las Cumbres.

Carmen Sánchez (Ángel o demonio, Física o Química, Isabel, Alatriste

Cinta Ramírez (El Marqués, Desaparecidos)

Nerea Camacho, actriz ganadora del Goya a Actriz Revelación por Camino.

Rober García, "Oslo" en La Casa de Papel y Lobo feroz.

Omar Suárez, periodista y colaborador habitual en programas de máxima audiencia en televisión.

Influencers y creadores de contenido

La gala contará también con la presencia de referentes en redes sociales que apoyan la difusión cultural: La Pelo, Jenni Alcolado, Mahi Masegosa y May Te, que se unirán a esta fiesta literaria para acercar los libros a un público joven y digital.

Los nominados y las categorías

En esta XII edición, los finalistas compiten en ocho categorías literarias:

Poesía:

Cicatrices de tinta (Joana Coloma, Lloret de Mar)

Las lágrimas de Afrodita (Ana Oliver, Palma de Mallorca)

Cuaderno de luces (Lola Valverde, Cartagena)

Romántica:

La lista de Yago (Majo Estellés, Valencia)

Mil veces mil (Liss Novoa, Barcelona)

Bajo mi piel (Versión Good Game) (Nidia Represa, Madrid)

Infantil y Juvenil:

Elsa y la oscuridad (Ruth Delgado, Madrid)

Félix y el mar (Cristina Paz, Manresa)

La niña que quería ser flor (Sara Braña, León)

Historia e Investigación:

El caso Cursach: Cartas y emociones de policías inocentes (Dukhas y Acronem, Palma de Mallorca

Llueve sobre Intxaurrondo (Juan Manuel Fernández Millán y Francisco Hermida Bouzas, Melilla)

Y los campos se quedaron sin flores (Unai Eguía, Bilbao)

Misterio y Novela Negra:

El ángel gris (Óscar López, Barcelona)

Cadáveres con código QR (Antonio Rubio, Valencia y Murcia)

La silla vacía (Martín Parejo, Mollet del Vallés, Barcelona)

Ficción Contemporánea:

La vida secreta de Junio Sanz (Susi Rosa Egea, Villajoyosa, Alicante)

El banco más bonito del mundo (Fany R. M., León)

La montaña solitaria (Jessica Iglesias, Madrid)

Relatos:

Animalario (Juan Carlos Yebra, Bilbao - A Coruña)

Vidas rasgadas (Vera de Benito Ortega, Torrejón de Ardoz, Madrid)

Los seis sabios y el elefante. Cuentos para el alma (Laura Ríos Ortiz, Barcelona)

Vida:

366 amaneceres. Reflexiones sobre un proceso de cambio (Juan Francisco Rodríguez, Huelva)

Diego. Versión 21.3 (Montse Galbany, Zaragoza)

Sueña, Cree y Gana. La fórmula mágica del éxito (Jordi Caps, Tarragona)

Fantasía y Ciencia Ficción:

Leyendas de Telus: Nublada senda (J. del Boc, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)

Las sombras de Elbarn (Izcagua H. Cos, La Palma, Islas Canarias)

La canción de la tierra y del olvido (Rafael J. Rivero Zumaquero, Granada)

Premios

Los ganadores de cada categoría recibirán un pack de servicios promocionales y herramientas para sus libros, valorado en 2.500 euros cada uno. Además, se entregará el Premio Especial al Mejor Libro del Año, dotado con 7.000 euros en metálico, que será otorgado por la periodista y presentadora Noor Ben Yessef.