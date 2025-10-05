El cine del sur se inspira en la vida

En su próxima edición, que transcurrirá del 7 al 15 de noviembre, el Festival de Sevilla apostará por las producciones andaluzas en sus distintas secciones, y dentro de esa cosecha de la última temporada destaca una importante selección de documentales. Quizás porque no hay ficción más plena que la vida, los creadores andaluces han encontrado en este género una manera de descifrar el mundo. Aquí va un repaso a algunos de los documentales que se proyectarán en el SEFF, cintas en las que sus responsables rinden tributo a quienes les precedieron, buscan inspiración en el caudal del folclore y de las raíces o expresan admiración por figuras de nuestra cultura. Un arte que no quiere dar la espalda al capital humano.

‘Fandango’. Rocío Márquez, Jeromo Segura, Argentina, Sandra Carrasco, Perlita de Huelva, Rafael Estévez y Cristian de Moret, entre otros, prestan sus testimonios en este documental que dirigen Remedios Malvárez y Arturo Andújar, en cuyo guión participa también Miguel Ángel Parra. Un trabajo formalmente exquisito en el que los diferentes artistas hablan de este cante (y baile) flamenco como de un hogar. “El fandango es lo primero que han mamado, que han oído, lo primero que interpretaron”, contaba Malvárez a este periódico. “Les preguntamos qué era para ellos el fandango, y todos coincidían en lo mismo: en que con él sentían que volvían a casa, a la infancia, a los orígenes”, analizaba por su parte Andújar. “El fandango cuenta la vida cotidiana, recoge los sentimientos más profundos, el amor, el desamor, el desarraigo. Otros palos se limitan a un lamento, a un anhelo, pero un fandango condensa en sus versos una historia”, explicaban los directores.

‘Pendaripen’. Tras Sembrando sueños, un retrato despojado de los tópicos sobre los Álvarez Quintero, y Francisco Saavedra, puño y letra de la Historia, acercamiento a un personaje poliédrico que fue hombre de confianza de tres monarcas, Alfonso Sánchez continúa en la senda del documental con este homenaje al pueblo gitano en el que el cineasta reconstruye “seis siglos de opresión, persecución y resistencia, pero también de riqueza cultural, mestizaje y contribución a la identidad española”. El viaje abarca desde el estremecedor episodio de la Gran Redada de 1749 al esperanzador hito del I Congreso Internacional Romaní de Londres en 1971. El músico Quentin Gas compone la banda sonora de este proyecto en cuyo equipo técnico colaboran otros miembros de la comunidad romaní como el montador Pablo Vega, la ilustradora Trinidad Reyerta o la diseñadora Sandra Carmona.

‘La muralla de los prisioneros’. El sevillano José Luis Tirado reconstruye en este largometraje la utilización durante la posguerra de soldados republicanos para el Plan de Fortificación de la Frontera Sur, que el régimen de Franco ideó ante el peligro que suponía la base británica de Gibraltar y el tráfico marítimo del Estrecho en plena Segunda Guerra Mundial. Según denuncia el cineasta, los trabajos fueron realizados “en condiciones de esclavitud” por unos 30.000 prisioneros republicanos.

‘Lorca en La Habana’. José Antonio Torres y Antonio Manuel recrean en este largometraje el deslumbramiento que produjo en el granadino el contacto con Cuba, donde Lorca acude invitado para impartir unas conferencias y donde prolongará su estancia hasta los tres meses. Los directores ofrecen otra cara, más alegre, del creador de La casa de Bernarda Alba y El público. “Ha sido un descubrimiento, porque creo que a Lorca se le ha tenido un poco secuestrado en el martirologio... hemos centrado la figura del poeta en su final y en la tragedia”, explicaba Torres en declaraciones recogidas por este periódico el pasado marzo. Javier Jiménez Noia interpreta a este “Lorca que, verdaderamente, es feliz”, alejado de esa “imagen final” que “no se corresponde en absoluto a lo que era Federico”.

‘Velintonia 3’. Otro título que confirma que Andalucía es tierra fértil en materia poética. Javier Vila se adentra en la casa madrileña de Vicente Aleixandre, un espacio emblemático en la historia de las letras españolas y sumido sin embargo, durante décadas, en un limbo hasta que fue adquirido por la Comunidad de Madrid la pasada primavera. En este inmueble, recuerdan desde esta producción de Surnames y MLK estrenada en el pasado Festival de Málaga, “se leyeron por primera vez los Sonetos del amor oscuro de Lorca, se escucharon las voces de Miguel Hernández o Pablo Neruda, y germinó la Academia de Brujas de Carmen Conde”, dicen sobre el que fue un refugio “de jóvenes escritores en tiempos de dictadura”, un lugar “de libertad en medio de la represión”. Invocan al Premio Nobel y a sus coetáneos, entre otros, los poetas Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Antonio Colinas y Jaime Siles, y los actores Antonio de la Torre, Ana Fernández y Manolo Solo.

‘Fandango’, de Remedios Malvárez y Arturo Andújar, cuenta con la cantaora Rocío Márquez entre sus invitados. / D. S.

‘Luis Gordillo. Manual de instrucciones’. Sema D’Acosta y Antonio García Jiménez captan en la intimidad al artista, nonagenario pero increíblemente joven, tan relajado que canta ante las cámaras y se sincera en un nuevo psicoanálisis sobre sus dudas y decepciones. “A Gordillo le gusta que le graben, sentirse observado, y me parecía triste no dejar constancia de eso. Quizás ese sea el principal motivo de este documental: tener un testimonio, una confesión general, un ensayo visual que recogiera las inquietudes de Luis, y que también le diera su sitio a Pilar [Linares], su mujer y una persona fundamental en su carrera”, exponía D’Acosta en febrero, cuando proyectó el filme en el Cine Cervantes de Sevilla. Entonces, el especialista mostró su asombro por un hecho insólito: en el panorama artístico, Gordillo –un camaleón o un sabio que se adapta a las circunstancias– siempre había estado ahí. “Mientras gente como El Paso, Tàpies o Millares estaban de moda, Gordillo era como una figura de fondo. Guillermo Pérez Villalta y los esquizos lo tenían de referente y, ahora que triunfan Pedro G. Romero o Rogelio López Cuenca, Gordillo sigue ahí. Desde finales de los 60 hasta hoy ha estado, y no pierde vigencia, sabe entender muy bien lo que necesita cada época”, sostiene el comisario.

‘En silencio’. La actriz Sara Sálamo, que a lo largo de su filmografía ha trabajado con cineastas como Asghar Farhadi o Pedro Almodóvar, se había curtido también detrás de la cámara con varios cortos de ficción. Ahora se inspira en la realidad más inmediata para su debut en el largometraje como directora: retrata el dolor, la resignación y la fuerza de su pareja, el futbolista del Betis Isco Alarcón, después de que una lesión le impidiera jugar la Eurocopa. Las notas del proyecto, visto ya en Málaga y San Sebastián, dicen que Sálamo documenta el asunto “con la sensibilidad del cine de autor”.

‘Ellas en la ciudad’. La arquitecta y profesora Reyes Gallegos firma una de las películas más emocionantes del año, un tributo a las mujeres que se instalaron en los nuevos barrios de Sevilla, a su llegada eriales sin servicios mínimos donde no se podía creer en el futuro. Inspirada por la lucha de estas heroínas, que hicieron habitables esas calles gracias a sus demandas, Gallegos reivindica con esta obra que el urbanismo, y también el cine, deben sustentarse en lo humano para tener sentido.

‘La Marisma’. El biólogo y fotógrafo Manu Trillo dirige este documental producido por La Claqueta que reflexiona sobre la transformación experimentada por el Parque de Doñana en las últimas décadas a partir de los recuerdos e impresiones de la gente que habita en la zona. Acompañado de la música de Dani de Morón, Trillo apuesta por una narración sosegada llena de hermosas estampas. “Yo vengo de la fotografía y siempre trato que la imagen se complete dentro del espectador”, aseguraba Trillo a este periódico.

‘Antonio, el bailarín de España’ repasa la prodigiosa biografía del genio de la danza española. / Curro Medina

‘Antonio, el bailarín de España’. Recordado hace unos años en su centenario a través de una completa exposición que repasaba su trayectoria asombrosa y apasionada, ahora es el director Paco Ortiz, autor de documentales sobre otras figuras como Marisol, Matilde Coral o Bambino, el que se acerca a este intérprete virtuoso que revolucionó la danza española. En su periplo, Ortiz tiene un valioso material entre manos: las conversaciones grabadas que mantuvieron Antonio y su amigo el periodista Santy Arriazu, un vehículo inestimable para conocer al genio en profundidad.

‘Tiempo entre olivos’. Tras observar con su cámara otras partes del mundo, la jiennense Fany de la Chica sintió la necesidad de volver a las raíces, a los olivares entre los que creció la cineasta y que hoy sus vecinos custodian con dificultades. El Festival de Sevilla describe el filme como “una metáfora visual del paso del tiempo, la pérdida de las tradiciones y la decadencia del mundo rural andaluz”.

‘Plaza Nueva a las diez’. En el anuncio de esta película dirigida por la granadina Carmen Tortosa, distintos personajes se enfrentan a escenas de su rutina antes de prepararse para su momento de felicidad, cuando llegue la noche y se reúnan para bailar. El documental “captura la pasión que impulsa a estos bailarines, mostrando cómo la música y el movimiento les brindan una nueva vitalidad”. Tortosa ofrece así un homenaje “a la capacidad del arte para llenar de vida cualquier lugar”.

‘No sea tu falta’. Cuando regresaba a Melilla, el director Moisés Salama, padre de la también realizadora Violeta Salama, reconocía con dificultad en sus calles la ciudad cosmopolita y abierta en la que creció, un desasosiego que crecía al observar la casa familiar vacía, el declive de la empresa que había estado ligada durante más de un siglo a sus parientes. Ayudado en la escritura por el narrador Miguel Ángel Oeste, aquí coguionista, el cineasta protagoniza una historia de duelos y de fantasmas en la que también se pregunta por su identidad judía.

‘Los pinceles de la baronesa’. Dirigido por Mauricio Angulo y Julio Muñoz y producido por Womack Studios y Mandarina, el documental gira alrededor de un portentoso personaje real: Eduardo Olaya, un falsificador capaz de hacer copias exactas de Velázquez, Murillo o El Greco que prosperó a mediados del siglo XX gracias a la complicidad de un anticuario, Andrés Moro, muy demandado por la alta sociedad. Una recreación que se mueve, señalan desde el equipo de la película, “a caballo entre la intriga detectivesca, el recuerdo de una Sevilla ya extinta y el reportaje periodístico”.