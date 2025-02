Las autoridades investigan como sospechosas las muertes de Gene Hackman y su esposa

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su casa de Nuevo México (Estados Unidos) y, según la policía, el galardonado actor y su mujer parecían llevar "bastante tiempo" fallecidos cuando la pareja y su perro fueron hallados sin vida el miércoles por la tarde en su domicilio.

Hackman, de 95 años, fue descubierto en una habitación lateral cerca de la cocina de la casa en Santa Fe, mientras que su esposa Betsy Arakawa, pianista clásica de 64 años, fue encontrada en un baño.

Las autoridades no han informado de signos de lesiones, pero sí consideraron las muertes "lo suficientemente sospechosas" como para abrir una investigación. No se ha determinado la causa de la muerte y tampoco se ha descartado un posible homicidio.

Tres de los hijos de Hackman de un matrimonio anterior informaron del fallecimiento de ambos en un comunicado en el que Elizabeth, Leslie y Annie Hackman decían que su padre "fue amado y admirado por millones de personas en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue simplemente papá y abuelo. Lo echaremos de menos profundamente y estamos devastados por la pérdida".

La investigación

La oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe confirmó los fallecimientos. "El 26 de febrero de 2025, aproximadamente a las 13:45, agentes del Sheriff del Condado de Santa Fe fueron enviados a una dirección en Old Sunset Trail en Hyde Park donde Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y un perro fueron encontrados fallecidos", informó.

En una rueda de prensa celebrada el jueves por la tarde, el Sheriff Adan Mendoza declaró: "Parece que llevaban fallecidos bastante tiempo, y no quiero aventurarme a decir cuánto tiempo ha sido". Y añadió: "No había signos inmediatos de homicidio pero aún no hemos descartado esa posibilidad; es una investigación, así que estamos considerando todas las opciones".

Un detective del sheriff que acudió al lugar indicó que creía que la pareja llevaba muerta algún tiempo debido a la "descomposición" y "momificación" que el cuerpo de Arakawa mostraba en manos y pies. "La víctima masculina también mostraba signos evidentes de muerte, similares y consistentes con los de la fallecida", señaló la orden de registro.

Cerca de la cabeza de Arakawa había un calefactor portátil, que el detective determinó que podría haber sido derribado en caso de que ella hubiera caído bruscamente al suelo.

En la encimera del baño, cerca de su cuerpo, se encontraban un frasco de medicamentos recetados y píldoras sueltas. El perro pastor alemán de la pareja fue hallado muerto en un armario del baño cercano a la fallecida.

Por su parte, Hackman fue descubierto vistiendo un pantalón de chándal gris, una camiseta azul de manga larga y zapatillas marrones. Junto al cuerpo había unas gafas de sol y un bastón y el detective sospechó que el actor había caído de repente.

Puerta abierta pero sin entrada forzada

Las circunstancias de su muerte fueron "lo suficientemente sospechosas por su naturaleza para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas", según indicó la orden de registro, ya que la persona que llamó a los servicios de emergencia encontró la puerta principal de la propiedad abierta.

Sin embargo, el detective no observó signos de entrada forzada en la vivienda. Nada parecía fuera de lugar en el interior. Tampoco había indicios de que se hubieran revisado sus pertenencias o de que se hubieran sustraído objetos. Otros dos perros, en buen estado de salud, fueron encontrados deambulando por la propiedad, uno dentro y otro fuera.

Sin fugas de gas

La compañía de servicios local acudió y no encontró señales de fuga de gas en la zona. El departamento de bomberos no detectó indicios de fuga de monóxido de carbono o envenenamiento.

El detective habló en el lugar con dos trabajadores de mantenimiento, uno de los cuales había llamado a los servicios de emergencia. Los dos trabajadores dijeron que a veces realizaban trabajos rutinarios en la propiedad, pero rara vez veían a la pareja. Indicaron que se comunicaban con ellos por teléfono y mensajes de texto, principalmente con Arakawa. Los dos trabajadores dijeron que el último contacto con la pareja había sido dos semanas antes.

Una grabación de la llamada al 911, difundida por los medios, muestra al angustiado interlocutor contándole a un operador cómo encontró los dos cuerpos. "No, no se mueven", dice en el audio. "Envíe a alguien aquí rápidamente".

A la persona, que realizó la llamada mientras estaba fuera de la propiedad y miraba por una ventana, se la escucha diciendo "maldición" repetidamente.