Una artista acusa al director del CAC de una agresión que él niega por completo

A Fernando Francés, el director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), se le acumulan los problemas. Un mes después de acudir a declarar como investigado por su presunta relación con el artista Invader en la colocación de mosaicos en edificios Bienes de Interés Cultural de la capital, ayer una artista afirmó en su perfil de Facebook haber sufrido, supuestamente, una agresión por parte de Francés, a quien acusó de haberle "golpeado el rostro con la mano", el pasado domingo en su expositor de la Feria Arte Santander. Francés, tras ser consultado por este periódico, insistió en negar esta acusación. "Es falso. En mi vida he usado la violencia con nadie, ni con una mujer ni con un hombre", sentenció.

La artista en cuestión, Marina Vargas, escribió en su muro de Facebook que sobre las 20:15, "tras señalarme con el dedo y repetirme "La has cagado, la has cagado", me golpeó el rostro con la mano". Así, afirmó que había interpuesto una denuncia ante la policía. "Tras un primer momento de shock, aún me que siento humillada y llena de dolor, creo que debo comunicarlo para que este tipo de actuaciones no se repitan y empiecen a visibilizarse", manifestó Vargas en la publicación de esta red social, donde se sucedieron centenares de comentarios a favor y en contra. Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con Vargas y acceder a la denuncia sin éxito.

Vargas exponía con la galería Javier López & Fer Francés en la feria de arte entre el 14 y 18 de este mes. Y, en opinión del director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, la pintora "no estaba atendiendo sus obligaciones" con la galería. Así, Francés, que aseguró que no había recibido ninguna notificación de denuncia, insistió en que él únicamente le llamó la atención: "Le reñí por su falta de profesionalidad, de respeto y de educación". Siguiendo con su versión, le estaba recriminando que el día de la inauguración de la exposición llegara tarde al acto y que a la mañana siguiente "ni siquiera se presentara allí". A esto, Francés añadió que "siendo la invitada especial a una cena con el mundo del arte en mi casa, también se retrasó una hora y media".

Además, el director del CAC argumentó que en ese momento había muchas personas en el lugar y que "nadie ha visto nada". Por ello, Francés lamentó que sea "muy fácil levantar una historia de estas". "Hay quienes en España están abusando de los aspectos feministas y tratan de sacar provecho de ello", subrayó.