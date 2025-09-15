Andalucía celebra a lo grande el XV aniversario del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad

'Pineda', del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), iniciará el programa en el Teatro Central de Sevilla los días 5 y 6 de noviembre

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha dado a conocer el "ambicioso y extenso programa extraordinario de actividades" que se va a desarrollar a lo largo del próximo mes de noviembre en las ocho provincias andaluzas para celebrar el XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Espectáculos, encuentros, foros, exposiciones y actividades divulgativas forman parte de un programa que "con más de 170 actividades, supone un ejemplo de colaboración institucional, ya que cuenta con la participación de más de 40 entidades culturales", ha destacado la consejera.

Entre ellas: seis universidades, ocho museos y centros de ceración contemporánea, ocho federaciones provinciales de peñas flamencas, tres teatros públicos y 15 entidades municipales. En total, está prevista la participación de más de 400 artistas, incluyendo figuras consagradas y talentos emergentes.

El programa

El programa arrancará a comienzos de noviembre con el ciclo Andalucía-Flamenco en los tres teatros públicos gestionados por la Consejería de Cultura -Central de Sevilla, Alhambra de Granada y Cánovas de Málaga- sumando una treintena de propuestas escénicas.

Pineda, del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), iniciará el programa en el Teatro Central de Sevilla los días 5 y 6 de noviembre, a los que seguirán dos funciones de Tierra Bendita el 7 y el 8.

Tras la compañía pública, se presentará Magnificat, de María Moreno, el día 13 de noviembre; el 14, un recital de Aurora Vargas y Lin Cortés hará lo propio el 15. Los jerezanos Mercedes Ruiz y Santiago Lara llegan a este espacio el día 20 con Dual, seguidos, el 21, por La Edad de Oro de Israel Galván y María Terremoto, que presenta Manifiesto el 22.

En la última semana de noviembre, la programación la protagonizan Juan Tomás de la Molía con Vertebrando, el día 27; Rosario la Tremendita el 28 con Tránsito y Yerai Cortés traerá su Guitarra Coral los días 29 y 30 de noviembre.

El Teatro Central acogerá también la Gala Final del Circuito Andaluz de Jóvenes Intérpretes el día 16, coincidiendo con el Día del Flamenco. Esta misma Gala se presentará en el Auditorio Nacional de Música, incluido en la programación de flamenco que cada año desarrolla el Centro Nacional de Difusión Musical el 12 de diciembre.

En Granada, la programación se inicia el día 7, con Creaviva, de Rafaela Carrasco. También en la capital nazarí estará María Terremoto, con Manifiesto, el día 8 y el Ballet Flamenco de Andalucía ofrecerá tres funciones de Tierra Bendita los días 14, 15 y 15 de noviembre, una de ellas incluida en el Ciclo de Centros Didácticos y dirigida a público escolar. Lin Cortés y La Tremendita pasarán por el Alhambra los días 21 y 22 respectivamente y cerrarán el programa Olga Pericet, con La Materia y Rocío Márquez, con Himno Vertical, los días 28 y 29.

El Teatro Cánovas de Málaga acoge este año el programa que inicia el 7 de noviembre Dani de Morón y Carte Blanche. Le seguirá Dicen que para cantar, de Pedro el Granaíno el día 8; Bailo, luego existo, de Mercedes de Córdoba el 14 y de nuevo, dos nuevas funciones de Tierra Bendita, del Ballet Flamenco de Andalucía los días 21 y 22. Un doble programa, protagonizado por Cancanilla de Málaga y Ana Pastrana centran la programación para el 28 de noviembre, y el ciclo lo cerrará Águeda Saavedra el día 29 con re(VUELTA).

El tejido asociativo del flamenco suma al programa de actividades 87 actuaciones en otras tantas peñas flamencas dentro del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte.

También dirigido a este sector, tendrá lugar el foro Estrategias de Futuro para las Peñas Flamencas de Andalucía, los días 28 y 29 de noviembre en Algeciras, coincidiendo con el 40 aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.

Día del Flamenco

Este año el Día del Flamenco, el 16 de noviembre, tendrá una celebración con la propuesta Flamenco Expuesto, programa que propone ocho intervenciones simultáneas en otros tantos espacios expositivos. Sara Jiménez en el Centro Andaluz de la Fotografía (Almería); Ana Morales en el Museo Provincial de Cádiz; La Venidera en el C3A (Córdoba); Gero Domínguez en el Museo Provincial de Huelva; Vanesa Aibar en el Museo Provincial de Jaén, Leonor Leal en el Museo Arqueológico de Granada; David Coria en el Museo de Málaga y Andrés Marín en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo serán los bailaores protagonistas de esta acción.

De nuevo este año, para conmemorar el 16N, se ha organizado la IV Gala del Día del Flamenco en Andalucía, que tendrá lugar el 14 de noviembre, en El Ejido y contará con Niño Josele, Rocío Garrido y María Ángeles Fernández.

En esta línea, se ha programado además la acción performática Del taller a las tablas,que fusiona la pintura en vivo de Emilio Fornieles con el arte flamenco de La Chachi, María Marín o La Lupi.