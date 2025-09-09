Amenábar estrena en el Festival de Toronto ‘El cautivo’, la historia del joven Cervantes en Argel

Alejandro Amenábar estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) El cautivo, un film sobre los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, algo que el director intuye le debió de hacer que le “explotara la cabeza” por la libertad sexual que encontró en el lugar.

El largometraje, que llega este viernes a los cines españoles, está protagonizado por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y Alessandro Borghi, metido en la piel del señor de Argel, quien mantiene al futuro escritor encarcelado junto con otros prisioneros a la espera de que su familia pague el rescate.

En la alfombra roja del Royal Alexandra Theatre de Toronto, junto a Peña y Borghi, Amenábar explicó que “lo que le pasó a Cervantes es que entró en contacto con la cultura del enemigo y paradójicamente, era una cultura mucho más abierta y más diversa”.

“Yo creo que a Cervantes le debió de haber explotado la cabeza, literalmente, cuando salió a las calles de Argel y se encontró con estos desfiles de corsarios, con todos sus novios, engalanados, la libertad, la diversidad, la mezcla que había y la libertad sexual y concretamente homosexual que existía en Argel en aquel momento”, añadió. Para el director, “entrar en contacto con otra cultura, conocer al contrario, es lo que te enriquece como ser humano. Desde luego fue lo que hizo de Cervantes un ser humano excepcional”, explicó el director de Los otros y Mar adentro.

El actor Julio Peña, que reconoció que estaba "emocionado" de poder compartir "finalmente" la película con el mundo, afirmó que la oportunidad de interpretar al joven Cervantes "ha sido un regalazo" y que cuando Amenábar le ofreció el papel pensó que "se había equivocado".

"La verdad es que estoy muy feliz de haber trabajado con él. La verdad, eso ha sido un regalazo de la vida" dijo para añadir a continuación que "el poder atacar un Cervantes un poco más joven ha sido como tener casi un lienzo en blanco. Ha sido un trabajo de construcción muy bonito".

Por su parte, el italiano Alessandro Borghi reveló que Amenábar le comunicó su interés en que participase en el film por carta.

"Pensé que era una broma, la verdad. Me envió una carta y eso me emocionó muchísimo, que un director tan grande se hubiera tomado el tiempo de escribirme una carta. Me sentí muy halagado y pensé que era una gran oportunidad de formar parte de algo que para mí era completamente desconocido: empezando por el idioma, hasta el tipo de película", dijo.

Sobre trabajar con Amenábar, Borghi explicó que "ante todo, más allá de ser un gran director, es un gran ser humano".

"Es una persona amable. Se preocupa por todos en el rodaje. Tiene un poder especial: tiene toda la película en su cabeza", declaró.

Amenábar, que estrenará en España El cautivo el 12 de septiembre, casi exactamente 445 años después de la liberación de Cervantes, también reflexionó sobre lo increíble que resulta que más de cuatro siglos después de su existencia, la obra y la vida del escritor sigan siendo relevantes en el mundo.

"Cuando uno hace una obra, yo en mi caso lo primero que intento es ganarme la vida. Pero luego por supuesto, hasta que se demuestra lo contrario, la única manera de ser inmortal en este mundo es a través de las cosas que haces. Y es increíble pensar que, efectivamente, cuatro siglos después una novela sigue teniendo la importancia que tiene Don Quijote'", declaró el cineasta.