Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh 18 años después

Después de meses de rumores, La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero a la banda donostiarra, 18 años después de su salida. Esta noticia llega apenas un año después de la marcha de Leire Martínez, quien había sido la vocalista durante más de 17 años.

“Ahora mismo nos miramos entre nosotros y pensamos todos: está ocurriendo”, comentan los miembros fundadores que vuelven en esta nueva etapa: Amaia Montero, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes. Montero asegura que volver al local de ensayo y encender el micrófono para interpretar sus canciones le hizo sentirse “infinitamente feliz”.

Pablo Benegas, guitarrista y compositor, no participará en esta nueva etapa: “Ha decidido retirarse una temporada para centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. Le deseamos todo lo mejor”, recoge el comunicado oficial.

Una nueva etapa llena de ilusión

El comunicado de la banda señala: “Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”. Sobre la posibilidad de una gira del 30 aniversario, los miembros aseguran que “pronto se darán a conocer más detalles y noticias”.

Durante el último año, la banda se ha refugiado en San Sebastián, donde han estado escribiendo nuevas canciones y recordando los grandes éxitos del pasado. “De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh. Con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, concluyen.

La salida de Leire Martínez y su carrera en solitario

La marcha de Leire Martínez se produjo tras más de 17 años como vocalista, debido a “las diferentes maneras de vivir el grupo”. Desde entonces, Martínez ha iniciado su carrera en solitario con el single Mi nombre, que incluye referencias veladas a su salida del grupo.

El regreso de Amaia Montero se reforzó con rumores, sobre todo tras su aparición junto a Karol G interpretando Rosas, uno de los grandes éxitos de su primera etapa.

Los orígenes de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh se fundó a mediados de los años 90 en San Sebastián, con cuatro amigos unidos por su afición a la música y su compromiso político contra ETA.

Con Amaia Montero, lanzaron su primer álbum Dile al sol (1997), con canciones como Cuéntame al oído y El 28. Después llegaron El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006), con éxitos como Puedes contar conmigo, Cuídate y La Playa.

En 2007, tras la salida de Montero, llegó Leire Martínez, con quien la banda publicó cuatro discos más, incluyendo canciones como El último vals, Jueves y La niña que llora en tus fiestas.

Un regreso esperado por los fans

La vuelta de Amaia Montero abre un capítulo emocionante que ilusiona a los seguidores de todas las generaciones. Los fans de La Oreja de Van Gogh pueden esperar nuevas canciones, posibles giras y la magia de sus clásicos renovados con la voz original que marcó toda una era.