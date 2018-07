Visto para sentencia flamenco en Algeciras

El parque María Cristina de Algeciras escribe cada verano nuevos capítulos en su ya larga historia flamenca. En la noche del sábado agregó otro a su extensa trayectoria gracias a la preliminar provincial del LVII Concurso Nacional de Cante Jondo Antonio Mairena. Es una cita que llegaba al Campo de Gibraltar por primera vez en sus casi seis décadas de existencia.

La noche tuvo precisamente eso: sabor histórico. Así fue desde que la directiva de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras recibió a una amplia representación de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena y ambas entidades concretaron una velada de concurso que quedará para el recuerdo. Ni la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, ni la de Fiestas, Juana Cid, ni el teniente de alcalde y parlamentario andaluz Jacinto Muñoz ni el delegado territorial de la Consejería de Cultura, Daniel Moreno, faltaron a esta ocasión.

La sobria, precisa e informativa presentación que del acto hizo el periodista Juan Casal, director del programa El Colmao de Onda Algeciras Televisión, puso la guinda a unos momentos que comenzaron con un sentimiento de sorpresa y tristeza por la baja repentina y justificada del cantaor de la calle Río Luis de Mateo. Su padrino Jesús falleció a primera hora de la tarde a consecuencia de un infarto. Descanse en paz. Una pena, porque De Mateo acaba de regresar de una interesante experiencia artística en Japón, está en un gran momento y se presentaba como uno de los más serios aspirantes tanto a brillar en la noche de su ciudad como a convencer al jurado para estar en la final de Mairena del Alcor el próximo 31 de agosto. Otra vez será.

Seis intérpretes se subieron a las tablas de la plaza central del parque. El Almendro de Jerez, Alonso Núñez El Purili, Juan Lara, los algecireños Juanito Oliva y Rafael Soto El Lele y, finalmente, El Chiclanero. Los acompañaron a la guitarra Fran de Algeciras y José de Pura.

El reglamento de este certamen es bastante serio y estricto. Al ser un concurso de cante jondo -así lo concibió el propio maestro de maestros Antonio Mairena desde sus inicios- no está permitido ni llevar palmeros ni dedicar cantes ni bailar. Únicamente cabe saludar de forma concisa y, los cantaores mayores de 25 años, interpretar tres palos distintos de entre cada uno de los tres grupos de cantes ya preestablecidos por la organización. No vale repetir, en la final del 31 de agosto en la localidad sevillana, los que les hayan servido para clasificarse. Es decir, que si un intérprete cantó por soleá en esta preliminar de Algeciras, ya no podrá hacerlo por ese mismo palo en Mairena.

Los menores de 25 años, que en la noche del parque fueron El Purili y Juanito Oliva, solo compiten con dos cantes y en las preliminares. El cartel de la final estará compuesto por cinco candidatos mayores de 25 años y uno solo menor de esa edad que ya acude como ganador del premio Manuel Mairena, específico para las más jóvenes promesas de este arte.

Antes de la algecireña se han celebrado tres preliminares en Mairena del Alcor. El jurado, en el que en nuestra ciudad se integró José Vargas, presidente honorario de la Sociedad del Cante Grande, tardará ahora una semana aproximadamente en anunciar públicamente el resultado de sus deliberaciones y, por tanto, la configuración de la final.

Una preliminar diversa

Un concurso flamenco aparece siempre ante el público con el aliciente de la competición y la diversidad de los aspirantes. Es terreno abonado para la confección de las quinielas. El jerezano Juan Lara y el algecireño Rafael Soto, El Lele -por lo visto en el María Cristina- pueden tener bastantes papeletas para pasar a la final. Eso sí, habría que valorar el nivel y la calidad habidas en las tres preliminares de esta edición que previamente se han celebrado en el municipio alcoreño. De entre los menores de 25 años se vio más hecho y con opciones a El Purili, si bien es en los más jóvenes en los que los nervios tienen mayor visibilidad porque este certamen es de los más importantes de España y, lógicamente, pesa la responsabilidad.