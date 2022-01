'Viajamos tan lejos…'. Libros para aprender de forma divertida

Existen libros que gustan a todas las edades y con los que aprendemos: los álbumes ilustrados, los libros de pop up y por supuesto los libros de naturaleza.

Viajamos tan lejos… nos presenta, con grandes ilustraciones y pequeños textos, 25 animales y sus grandes viajes. Son animales de todo tipo, marinos como la ballena, terrestres como la cebra, peces como el salmón, aves como la grulla, insectos como la mariposa monarca, reptiles como la iguana o mamíferos como el ñu. Todos ellos tienen en común que les gusta darse largos paseos. Este traslado a grandes distancias, migraciones, puedes descubrirlas con este libro.

También el ser humano se traslada por el mundo por muchas razones distintas, buscando aventuras, por seguridad, buscando alimentos, o una vida mejor, incluso buscando un amor.

Los pequeños lectores recomiendan. Sergio Tenorio Sánchez, de 2º de primaria, es quien nos presenta este libro: "Este libro me ha dado a conocer muchas cosas sobre los animales que antes desconocía. Es fácil de leer y tiene muchas ilustraciones muy bonitas. Me ha sorprendido el tiempo que pueden aguantar volando algunas aves y lo lejos que llegan en sus emigraciones las mariposas monarcas. El animal que más me ha gustado es el albatros errante, que son llamados los jinetes del viento".

Tiene una edición muy cuidada, gran tamaño, buen papel, diseño muy atractivo tanto para pequeños como más jóvenes. Al final tiene páginas de resumen con todos los tipos de migraciones que han podido observar. Este tipo de libros nos ayuda en la educación de los más pequeños para que tengan deseos de cuidar y conservar nuestra biodiversidad, y a que protejan nuestro medio ambiente. Y lo más importante, crea curiosidad en sus lectores por querer saber más.

Laura Knowles es gran amante del mundo animal. Sus libros son cuidadas obras que acercan la naturaleza a los más pequeños. Sus últimas publicaciones son: Viajamos tan lejos... y Todo empieza con una semilla, de la editorial Bruño, con el que ha recibido el Premio Margaret Mallett.