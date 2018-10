De la Tomasa, clasicismo puro en la Bienal de Canela

José de la Tomasa dio a la II Bienal Canela de San Roque un toque de distinción en su marchamo de clasicismo flamenco. Es uno de los históricos en vida. "He cantado hasta en Egipto y nunca lo había hecho aquí. Y eso que Canela me decía siempre las ganitas que tenía de que viniese. Gracias por traerme, Canela mío", dijo el hijo de Pies de plomo nada más ser presentado por Enrique Morales, presidente de la Peña Flamenca Cultural Linense. A la guitarra llegó con él el chiclanero José de Pura. De la Tomasa escogió inicialmente palos para muy amantes de esta música: liviana y tarantos. Cantes que no se hallan en vivo con extrema facilidad. Es su compromiso en su defensa de esta arte: "Como la seguiriya, que es el himno nacional de mi familia".

La bulería por soleá de la Alameda de Hércules, transmitida por todos los grandes que habitaron este mítico enclave flamenco, le sirvió para continuar: "Fíjate lo que te quiero y porque tú te llamas Rosita me metío a jardinero".

De la Tomasa es uno de los símbolos del flamenco a caballo entre los siglos XX y XXI, un transmisor de esencias que ha dado lustre y brillo a la Bienal. Se cumplió el sueño de Canela de San Roque de que viniera.

Esperanza joven

El Rubio de Pruna había arrancado la tercera noche de bienal dedicando su intervención a Canela. El cantaor, acompañado a la guitarra por un excelente José Gálvez, destacó antes de su soleá que Alejandro Segovia Camacho había sido un referente de verdad desnuda, nada de impostura en momento alguno. El Rubio es uno de los estandartes del cante procedente de la provincia de Córdoba. Tiene una voz con mucha personalidad. Y lo da todo delante del público, que casi llenaba el aforo del teatro Juan Luis Galiardo. Así lo demostró igualmente por seguiriyas, de muy bonita factura. La suya es una voz joven, con fuerza y que aporta respetando la tradición. Terminó por bulerías.

Tras el Rubio fue el turno de Pedro el Granaíno (Granada, 1973), directamente vinculado al flamenco por tradición familiar desde que no era más que un niño. Cantó tocado de salud, con fiebre. Pero su profesionalidad y oficio hizo que ni se notara. Lo escoltó Antonio de Patrocinio, perfecto dándole esa compañía mecida y bellamente discreta. "Cierro los ojos gitana, me acuesto y sueño contigo. Ni me miras ni me hablas para qué quiero más castigo", se templó inicialmente por soleá. Los tientos también se los dedicó a Canela de San Roque poco después de agradecer públicamente que se haya organizado una bienal como ésta. Puso al respetable en pie. Y fue ovacionado largamente. Cantó unos fandangos fuera de micro que quedan para el recuerdo.

El Granaíno se expresa con una hondura y una riqueza de matices particularísimas. Hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Ojo con su futuro, que se adivina resplandeciente.