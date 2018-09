Ryan Gosling revive en San Sebastián la epopeya de Neil Armstrong

El actor canadiense Ryan Gosling fue ayer la estrella indiscutible del Festival de San Sebastián, en una jornada de poco brillo en su Sección Oficial, con dos propuestas muy distintas que no terminaron de convencer. Fuera de concurso, Ryan Gosling llegó a la ciudad del País Vasco para presentar First Man, la película de Demian Chazelle (Whiplash, La La Land) en la que da vida a Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna en 1969.

Acompañado por su compañera de reparto Claire Foy (conocida por la serie The Crown), que da vida a la mujer del astronauta, Gosling destacó la búsqueda del hombre detrás del mito del famoso astronauta Armstrong y el intento de transportar al público a la luna durante la película. "El mayor desafío era que los hijos de Armstrong iban a ver la película y, en ella, un cierto reflejo de sus padres", confesó Gosling.

En la Sección Oficial sorprendió Valeria Sarmiento con el filme 'The black box'

En la Sección Oficial, la chilena Valeria Sarmiento sorprendió -aunque sin conseguir cautivar- a la crítica con Le cahier noir/The Black Box, una historia de aventuras protagonizada por una mujer en la Francia revolucionaria del siglo XVIII al más puro estilo de folletín de los escritores románticos. "Es importante contar historias de mujeres aunque sean de siglos pasados porque permiten tener una reflexión del papel de la mujer en la historia", defendió la directora chilena.

La segunda cinta fue Beautiful Boy, del belga Felix van Groeningen, una película que cuenta la desgarradora historia de un padre y un hijo que se ven arrastrados por los problemas que acarrea el más joven con las drogas. Steve Carell y Timothée Chalamet, el por excelencias joven actor de moda tras su participación en Call Me by Your Name, protagonizan la película.