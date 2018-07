Dani Rovira da el salto a Hollywood de la mano de Disney en 'Jungle Cruise'

No se ha desvelado aún mucho sobre el qué y el cómo, pero lo que ya se ha hecho público desde Los Ángeles es que el actor Dani Rovira dará el salto a Hollywood con un papel en la película de Disney Jungle Cruise. El malagueño, la mexicana Verónica Falcón y el británico Andy Nyman son los últimos nombres que se han sumado al reparto esta una cinta de aventuras liderada por Dwayne The Rock Johnson, informó ayer Variety. Por ahora se desconoce qué personajes interpretará Rovira en esta película dirigida por el español Jaume Collet-Serra, que se basa en una de las atracciones más conocidas de Disney World, donde el público se embarca en un recorrido guiado a través de diferentes ríos del mundo.

El filme, cuya historia se desarrolla a comienzos del siglo XX en plena selva amazónica, cuenta también en su elenco con Emily Blunt, Édgar Ramírez y Jack Whitehall. Michael Green (Logan) es el autor final del guión, al que contribuyeron también J.D. Payne y Patrick McKay. La intención del estudio Disney es que la película sea el punto de partida de una posible nueva saga cinematográfica al estilo de Piratas del Caribe, protagonizada por Johnny Depp. En la cinta, Johnson encarna al capitán de un barco que decide ayudar a dos hermanos (Blunt y Whitehall) en una misión para encontrar un árbol con poderes curativos.

En la industria cinematográfica americana su nombre aún no es muy conocido, pero en España el malagueño logró entrar de cabeza con el gran éxito de Ocho apellidos vascos, de Emilio Martínez-Lázaro. De las actuaciones en su Málaga natal a los monólogos en El Club de la Comedia, el espaldarazo definitivo se lo dio su primer papel protagonista en esta comedia que consiguió llevar al cine a casi 10 millones de personas en 2014 y convertirse así en la película más taquillera de la historia del cine español. El indiscutible carisma del malagueño, que funcionó a la perfección con su pareja ficticia -luego también en la vida real- Clara Lago, lo puso en una posición preferente para la comedia.

Así que la saga no se hizo esperar y cuando el cuerpo de la primera aún estaba caliente apareció la segunda, Ocho apellidos catalanes. Martínez-Lázaro volvió a firmar la dirección de la comedia que recaudó en Europa más de 36 millones de euros. Rovira ya se había convertido entonces en un valor seguro en el que apostar y María Ripoll le ofreció también el papel protagonista de Ahora o nunca, película en la que enamoraba perdidamente a María Valverde y en la que también aparecía, como amiga de la novia, Clara Lago. La acogida fue un poco más discreta que las dos anteriores, pero también superó los 9 millones de euros de taquilla.

En el Festival de Málaga se presentó en 2016 una fallida comedia de Pedro L. Barbero, El futuro no es lo que era, en la que el malagueño se metía en la piel de un futurólogo famoso y embaucador. Ni con la maestría y solvencia de Carmen Maura logró despegar esta película que pasó con más pena que gloria. Sin embargo, el tropezón no le restó relevancia a este malagueño que en mitad de todo había sido presentador de la gala de los Goya desde 2015 a 2017 y había puesto voz a personajes de animación en Atrapa la bandera y Ozzy. En 2016 Marcel Barrena confió en que si lo más difícil es hacer reír al público, el drama tampoco se le tenía que dar mal al malagueño. Junto a Karra Elejalde, un viejo vasco ya conocido, filmó 100 metros. En la cinta interpreta a Ramón, un padre de familia treintañero que es diagnosticado de esclerosis múltiple. Aunque los médicos le aseguran que no sería capaz de caminar ni cien metros, decide entrenar para participar en una de las durísimas pruebas Ironman.

Hasta Vietnam se fue con otra gran conocida, Carmen Machi, acompañada de Aitana Sánchez Gijón y Adriana Ozores -un trío espectacular- para rodar Thi Mai, una historia sobre el poder de la familia, las propias y las del corazón, dirigida por Patricia Ferreira y escrita por Marta Sánchez. También al lejano oriente le ha llevado su última aventura tras la cámara. Los Japón es una comedia dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo que ha rodado en Tokio con otra andaluza, la sevillana María León. Ahora cruzará el Atlántico hacia el oeste para adentrarse en la cumbre del celuloide mundial junto a otro nombre que es sinónimo de taquillazo, The Rock. Habrá que seguirle, como siempre, la pista.