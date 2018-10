Primer pase en Hollywood de 'Campeones' en su carrera hacia el Oscar

Campeones, la película escogida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar, comenzó ayer la carrera hacia esos premios con su primer pase en Hollywood, en el marco de la 24ª edición de la muestra Recent Spanish Cinema.

"Es la primera proyección en esta emocionante carrera", indicó Javier Fesser, director de la cinta, en la alfombra roja del evento, celebrado en el Egyptian Theatre, de Hollywood.

"Siento que vengo en nombre de muchas personas y de un equipo lleno de un talento y una ilusión bestiales. Si no llegamos hasta el final, no será porque no nos lo hemos 'currado'", agregó.

Campeones, aspirante a competir en la categoría de mejor película de lengua no inglesa en los Oscar, cuenta con un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes discapacitados, los protagonistas de la historia.

El film cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que pierde su empleo por conducir borracho y es condenado a hacer trabajo comunitario entrenando a un equipo con discapacidad intelectual.

Álvaro Longoria, productor de la película, reconoció que el pase de ayer era "el principio de una aventura que esperamos que acabe bien".