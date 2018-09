Palacios protagoniza esta tarde un encuentro literario en Algeciras

El escritor Juan Antonio Palacios se convierte hoy en el protagonista del encuentro literario organizado por la Asociación Colegial de Escritores en Andalucía. La cita, a partir de las 19:00 en el salón de actos del Casino de la Plaza Alta de Algeciras, supondrá un repaso de la obra literaria del autor en un acto dirigido por la también la escritora Paloma Fernández Gomá. Los músicos Manolo Báez y Nieves Buscató amenizarán el encuentro, que Palacios pretende que dure solo 45 minutos para que no se haga "aburrido y tedioso" para los espectadores.

El acto se plantea como una entrevista-diálogo entre Palacios y Fernández Gomá para bucear en la obra del exalcalde de Algeciras, que cuenta con ocho libros en solitario a sus espaldas: Entre la hiel y el almíbar, Personajes y Estrafalarios, Cabezas y Gorros, Andares y Caminos, El patio de mi casa, Pitos y Flautas, Fantasiadas y Caras y Caretas. Además es coautor de reconocidas obras como 102 razones para recordar a Salvochea.

También pretende ser un debate sobre "cómo surje el oficio de escritor" en la vida de este político que espera que los que acudan pasen "un rato agradable".

Juan Antonio Palacios, gran amante de la literatura, entiende que la cultura es "tarea de los agentes culturales" y como tal entiende que no hay mayor satisfacción que generar obras que "estimulen a leer". No cree demasiado en las musas "más que como recurso estético" y gusta de escribir por la mañana temprano y al principio de la tarde, a la hora de la siesta. "Soy un obrero de la literatura que aspira a ser un artesano", se definió ayer este enamorado del Quijote que se confiesa "lorquiano, machadiano y albertiano" y que no duda en dar tres nombres cuando se le pregunta por sus escritores favoritos: Marías, Millás y Cercas, las tres J.

El exalcalde tiene mucho que contar de su vida como escritor y lo hará esta tarde. La entrada es gratuita para los que quieran divertirse.