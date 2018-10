Un Paco de Lucía sinfónico: porque "el flamenco es una cosa y Paco, otra"

"Sin estar él ya, ¿qué va a hacer un guitarrista? ¿Tocar la misma falseta, exactamente como lo hacía él? Podrá tocarla más o menos, pero jamás con esa pulsación. Además, él comenzó dentro del flamenco, pero su genialidad iba más allá de cualquier género. Fue un genio como intérprete pero también como compositor. El flamenco es una cosa y Paco de Lucía es otra, eso lo sabe todo el mundo", dice Miguel Ángel Arenas Capi, fabricante de éxitos (Los Pecos, Mecano, Tequila, Alejandro Sanz...), amigo entregado y locuaz del artista y promotor del disco que hoy mismo, según lo previsto, terminará de grabar la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en las instalaciones del Cartuja Center.

El disco, titulado Xpu Ha, como la playa de la Riviera maya (México) donde murió el artista en 2014 a los 66 años, tuvo su germen hace años, durante una conversación entre Arenas y Paco de Lucía, en la que Arenas, "osado por naturaleza", le lanzó el reto al guitarrista de hacer "algo clásico", y el músico, tras soltarle una chanza, dejó sin embargo la puerta abierta: "Mira, Capi, ahí está la música; para que la interpreten los músicos". Tras su repentino fallecimiento, el productor decidió retomar la idea y para llevarla a cabo llamó a tres orquestadores, Jesús Bola, José Miguel Évora y Javier Losada, con los que el maestro había compartido amistad y complicidad y alguna que otra grabación.

Queríamos poner al genio a la altura que se merece, es decir, a la altura del clasicismo"

Ellos tres escribieron sendos movimientos inspirándose en elementos característicos de las composiciones del colosal guitarrista. Y esos tres movimientos, de unos 15 minutos de duración cada uno, componen una suite sinfónica que, según Pepe de Lucía, cantaor y hermano del homenajeado, "a Paco le habría gustado, porque aunque se presentan sus composiciones desde otra perspectiva, con otra atmósfera, ésta es respetuosa". También se lo pareció al resto de la familia. "Desde que murió nuestro padre, nos han llegado muchísimos proyectos y al final el criterio siempre consiste en preguntarnos: ¿a él esto le habría gustado? No podemos tener otro baremo. Y a este disco le dimos el ok porque mi padre quería mucho a Capi y confiaba en él", afirmó Casilda Sánchez Varela, hija del artista que asistió a la presentación junto a su hermana Lucía.

Esta suite que ahora está terminando de grabar la ROSS se estrenó en el Palacio de Bellas Artes de México en noviembre de 2016, pues el Gobierno del país donde vivía el algecireño se empeñó en rendirle un tributo que fuera verdaderamente excepcional, recordó Capi, que añade: "Aquello fue el primer borrador. Pero desde entonces hemos pulido y corregido mucho, y sobre todo teníamos claro que era necesario que ese trabajo se plasmara en un disco". Porque no en vano el objetivo esencial de esta obra es "perpetuar al genio" y "ponerlo a la altura que se merece, es decir, a la altura del clasicismo", añadió, sin reparar seguramente en la contradicción de esta última afirmación con respecto a su insistencia en lo "absurdo de la frontera que se pone siempre en este país" entre la música culta y todas las demás, entre ellas, claro está, el flamenco.

De los tres orquestadores, tan sólo faltó Jesús Bola. En una intervención muy sentida, Évora admitió que le produjo "vértigo" el encargo. "Llegué a rezar, de verdad lo digo, para no escribir una sola nota que traicionara la música de Paco". Tras la confesión, continuó: "Porque yo tengo conciencia de lo que fue Paco. El flamenco tenía un tamaño, y ese tamaño se hizo muchísimo más grande con él. Armónicamente, por ejemplo, lo llevó a otra dimensión". Por eso Évora dudó, al no saber "cómo se podía trasladar eso que hacía él, que era ligero y sutil, a una partitura para 90 músicos, sin que se convirtiera en algo ridículo". "Como soy muy viejo, creo que ya sé hacerme con el aplauso fácil, por eso decidí ser totalmente sincero. Espero que guste, claro, pero yo al menos sé que esto que he hecho, lo he hecho de verdad", concluyó. Losada, por su parte, admitió que éste es "uno de esos proyectos que te bajan a la tierra", porque al lado de una "obra sublime" como la de Paco de Lucía es inevitable sentirse "pequeñito". Con todo, se aventuró a asegurar que la obra, "ciclópea" y de "gran riqueza sonora", está llamada a ser una grabación "histórica".

Tiempo habrá para juzgar en su justa medida el hito o la exageración, aunque no se sabe aún cuándo será exactamente. Habrá una presentación en Sevilla, con toda seguridad, dijo Capi, y otra en Madrid, "tal vez en el Teatro Real o en el de la Zarzuela", pero el productor no quiso avanzar por el momento ninguna fecha concreta.