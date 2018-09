Mediapro negocia con Woody Allen otro rodaje en Barcelona

Mediapro está negociando con el director norteamericano Woody Allen que vuelva a rodar una película en Barcelona, según aseguró ayer el socio fundador de la productora, Jaume Roures. En una entrevista en RAC1, Roures explicó que se tiene que reunir con Allen la próxima semana en Nueva York para cerrar el acuerdo, y que espera que la película pueda rodarse en 2019. De concretarse el acuerdo, sería la segunda película de Woody Allen situada en la capital catalana, después de Vicky, Cristina, Barcelona, estrenada en 2008.

Roures indicó que el director de Manhattan aún no ha empezado a escribir el guion de esta película, aunque ya tiene "un esquema" de la misma.

En Vicky, Cristina, Barcelona Allen contaba la historia de dos jóvenes turistas norteamericanas, interpretadas por Rebecca Hall y Scarlett Johansson, que llegan a la capital catalana para pasar las vacaciones de verano y que se ven envueltas en una relación con un pintor, interpretado por Javier Bardem, en la que se inmiscuye la exmujer del artista, a la que da vida Penélope Cruz.

Por otra parte, la esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, defendió al cineasta de las acusaciones de abuso de Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow, en una entrevista para New York Magazine que ha sido criticada por algunos de los hijos de la actriz. "Lo que le ha pasado a Woody es tan preocupante, tan injusto. (Mia) se ha aprovechado del movimiento Me Too y ha esgrimido a Dylan como una víctima", afirmó.