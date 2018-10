López-Cepero, un hallazgo en el primer libro de la bienal de Canela de San Roque

Primera presentación de libro de las cuatro previstas en la II Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. Su título es José López-Cepero, el poeta del cante. Y el autor, el estudioso Antonio Conde, quién buceó a conciencia en la trayectoria de un cantaor, López-Cepero, que llegó a rivalizar con Don Antonio Chacón y otras figuras del flamenco de principios del siglo XX.

Precisamente la tarde comenzó con una grabación de este artista registrada en 1926. A Conde y su obra lo precedieron Chemi López -cuya editorial La Droguería Music lo ha llevado a las librerías- y el flamencólogo malagueño Luis Soler. "No puedo dejar de recordar cada vez que vengo ni a Canela ni a Agustín Delgado", dijo este último antes de ceder la palabra al padre de esta criatura literaria y flamenca.

Antonio Conde inició su intervención dando paso a un cante por soleá grabado por López-Cepero en 1928 por Casa Herrera.

"Investigué a este cantaor jerezano aunque yo sea de Granada porque vivía en Jerez queriendo estar en una de las cunas y era todo un reto: me dijeron que no lo hiciera porque yo no era de la ciudad y la verdad es que eso, al principio, no me gustó", comentó como anécdota de arranque.

Conde tuvo la suerte-desgracia de que no había muchos datos sobre López-Cepero cuando él se decidió a abordar una tesis que ahora está resumida en el libro.

Fue un cantaor largo y dominador. También muy reservado de carácter y que tuvo que buscarse la vida en las gañanías como muchos otros flamencos de su época. En sus pesquisas, Conde hasta localizó a un hijo del artista aún vivo y que reside en Miami. Una publicación que incluye 50 fotos y 138 cantes en un disco compacto y merece muy mucho la pena.