José Pañero, la larga fiesta de un clásico flamenco

Es algo muy especial lo que ocurre entre José Lérida López, José El Pañero (Algeciras, 1971) y el flamenco. Tan en la sangre lo lleva desde que era un niño que se criaba en una casa gitano-andaluza del entorno del río de La Miel, que ese vínculo puede decirse que es absolutamente pasional. Y casi único por añejo y lleno de personalidad.

Este artista, cuyo baile por tangos vive al mismo tiempo la paradoja de ser vibrante y luminoso y estar, al mismo tiempo, en peligro de extinción, ha abierto la temporada 2018/19 en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Llegó inquieto y responsabilizado -así es el mayor de los hermanos Pañeros- acompañado por el chiclanero José de Pura y su guitarra. Y abrió el muestrario. Basó su comparecencia en demostrar, con toda naturalidad y sin pretenderlo, la largura de su conocimiento como cantaor, que sumerge al público en la solemnidad misteriosa y grave de la soleá o la seguiriya y lo revienta progresivamente cuando se adentra en los palos festeros.

Así es José El Pañero. No esperen frialdad cuando vayan a verlo o escucharlo. Es una experiencia de reencuentro con un arte ancestral para el aficionado que sea más conocedor y una de sorpresa y de atracción decisiva para el no iniciado que se acerca al flamenco en vivo con curiosidad. Encanta al que sabe y atrapa al que no. Su recital, que arrancó por soleá, fue de menos a más. Calentando motores camino de la fiesta, como es marca de la casa. Por medio dejó seguiriyas y fandangos de un sello sensacional. Llegado el baile y cante por tangos y bulerías, embarca a todo el mundo en la emoción colectiva porque se masca el referido peligro crítico de extinción, sí, pero por el momento ahí está con toda su majestuosidad. Hasta ha incorporado José El Pañero a su repertorio un histórico diálogo por bulerías con la Giralda de Antonio Mairena que está en la historia con mayúsculas de este arte.

Mención aparte para la guitarra de José de Pura, que está entre los escoltas predilectos de los Pañeros. Meció la voz del cantaor mezclando belleza, discreción y sitio.

La noche regaló una emoción tras otra de principio a fin. Para empezar, porque gran parte del público llegó a esta cita procedente de la presentación del libro La casa de los Vargas, autobiografía de José Vargas, presidente honorario de la entidad flamenca algecireña. Luego por la excelente introducción del recital del Pañero que realizó el periodista Alejandro Domínguez Saucedo, quien desgranó con sencillez y calidez la trayectoria de la estirpe flamenca de los Pañeros desde sus remotos orígenes hasta la actualidad. Un lujazo escucharlo. El libro y el recital convirtieron la velada en un acto de hermanamiento musical entre Algeciras y Málaga, pues un autobús de aficionados del Centro Cultural Flamenco La Malagueña no quiso perderse ninguno de los dos actos y viajó desde la capital de la Costa del Sol. Como se preveía, una fecha para el recuerdo.