José Carlos Gómez se planta

El algecireño José Carlos Gómez inauguró el V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía hace tan solo una semana y congregó a un millar de personas en el Parque María Cristina en la presentación en Algeciras de Origen, el trabajo discográfico que publicó hace tres años. Recibió un aluvión de felicitaciones, pero algo le corroía por dentro.

José Carlos Gómez ha anunciado que no participará de ningún evento en Algeciras mientras gobierne en el Ayuntamiento el Partido Popular de José Ignacio Landaluce. Lo ha hecho a través de un comunicado en sus redes sociales y que a los pocos minutos de circulación ya ha corrido como la pólvora.

"Señor alcalde, hay que ser muy torpe para demostrar, de este modo, la falta de apoyo y de respeto a un artista de Algeciras que está en plena proyección. Por mi parte, aquí termina mi relación con este festival mientras esté este equipo de gobierno. Todo comenzó hace cinco años con el desprecio a mis compañeros y termina con un nuevo desprecio, esta vez a mi persona y a mis seguidores", ha argüido. El guitarrista ha rechazado ofrecer declaraciones al hilo y a la llamada de este periódico ha reiterado su agradecimiento al pueblo de Algeciras y a José Luis Lara, administrador de la promotora del festival, a quien ha catalogado de ajeno a la denuncia y de quien recibió felicitaciones tras la presentación de su disco Origen.

"Todo esto comenzó hace 5 años cuando se hizo la primera edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucia, donde se despreciaba a todos los guitarristas de Algeciras (ninguno estaba en ese cartel). Yo, que soy un defensor de mi tierra, me quejé públicamente, no por mí, porque por aquel entonces yo andaba con mis canciones, lo hice por mis compañeros y también por los que ya no estaban, porque ellos también sufrieron esa falta de respeto en su momento. Esto nunca se me ha perdonado, que defendiera a mi gente. Raro, ¿verdad? Pues sí, así es", ha explicado.

El detonante de la denuncia podría haber estado –no lo detalla en su publicación, pero se desprende de dos imágenes que ilustran el texto– en que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, agradeciera públicamente en el escenario, tras la finalización de todos los espectáculos, la participación de los artistas contratados menos la de José Carlos Gómez, que abrió el certamen. Todos recibieron una efigie de Paco de Lucía de manos de Landaluce a la postre de su actuación, a excepción de Gómez. Las fotografías que ilustran la denuncia corresponden al cierre del recital de Gómez y al de Dani Casares. En la primera se ve cómo el cuadro flamenco del algecireño agradece la ovación del público y en la segunda, el primer edil entrega a Casares la talla del guitarrista más universal.

Fuentes de la organización del Encuentro de Guitarra mostraron ayer su sorpresa y rechazo a las críticas contra el Ayuntamiento lanzadas por el guitarrista y compositor.

Gómez relaciona los tres años que ha tardado en presentar su disco en su tierra natal con aquel desplante tras la ausencia de algecireños en el cartel del primer Encuentro Internacional. "No os voy a contar cómo han sido estos casi 3 años desde que saqué mi disco hasta conseguir presentarlo en este festival, donde me parecía lógico que se me diera el sitio que me daban en otras partes de España o del mundo. Lo que no me esperaba realmente es que se me despreciara de este modo. Y no sólo se me desprecia a mí, también a las más de 1000 personas que vinieron a verme y que no han parado de felicitarme durante estos días. El pueblo de Algeciras me ha demostrado su cariño, y eso, os lo aseguro, me lo llevo en el corazón como gasolina para seguir este duro camino", ha zanjado.