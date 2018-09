Hoy llega a las librerías 'Sur', la última novela de Antonio Soler

El escritor malagueño Antonio Soler publica hoy miércoles Sur (Galaxia Gutenberg), su última novela, en la que, a través de "personajes con vidas cruzadas", pretende captar en sólo 18 horas "el espíritu de una ciudad contemporánea". Su novela recoge influencias de algunas de sus obras anteriores, como Las bailarinas muertas, que en sus 20 o 30 últimas páginas ya presentaba "un ensayo de lo que es Sur", si bien esta vez el punto de partida es Málaga. "El área metropolitana de Málaga tiene un millón de personas más o menos y hay un millón de historias. Yo creo que cada uno llevamos encima una novela del pasado, desde Kafka a Joyce, que escribían de la realidad más inmediata de personas supuestamente grises. La novela contemporánea está muy cerca de la piel de cada uno de nosotros", señaló ayer Soler en Madrid.

La novela comienza con el amanecer de un día tórrido de agosto de 2016, en un descampado, donde aparece el cuerpo de un hombre moribundo cubierto de hormigas. "Este comienzo está basado en una historia que me contó una amiga y ocurrió exactamente tal cual en una ciudad del sur con mucho calor. Una persona apareció en esta situación y por unos motivos parecidos a los que cuento en la novela. Este hecho me impactó vitalmente cuando me lo contaron", afirma Soler. El escritor explica que el día que eligió para contar la novela es un día de calor especial y utilizó ese elemento para generar tensión: "Si pensamos en El extranjero de Camus, tal vez el protagonista no hubiese disparado sobre el árabe en la playa si no hubiese hecho tanto calor".