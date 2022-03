'Hambre' ¿Cuerpo sano, mente sana? Puede que no

Nuestra sociedad en general y los jóvenes en especial están demasiado obsesionados por la estética corporal. Es una adoración al cuerpo en muchos casos irreal, no se gustan y buscan un ideal artificial. Identifican erróneamente la delgadez con belleza. La economía del adelgazamiento tiene cada día más beneficios en Europa incluida España. Liposucciones y cirugía de banda gástrica actualmente son parte de nuestras conversaciones. Se está creando una generación autocomplaciente de la cirugía estética, demasiado interesada por el porcentaje de grasa en torno a su cintura, a sus caderas. Los preparados para adelgazar se pueden adquirir con más facilidad que un paracetamol. La crítica a la grasa corporal es en muchos casos el inicio del acoso escolar. Pero todo este planteamiento ¿se realiza por razones de salud o estamos viviendo una histeria social? Medir la grasa corporal y clasificarla es una actitud tan fascista como medir el volumen craneal, el color de la piel o la práctica religiosa.

La distopía Hambre, parte de la premisa de que la obesidad es la epidemia de la humanidad. Es un libro muy recomendable para los jóvenes y no tan jóvenes que pierden su tiempo intentando cambiar su constitución física.

El Partido Salud trae un frío y tempranero temporal de invierno a Suecia; ha ganado las elecciones democráticas con su programa de salud ideal. Como indica su primer ministro, Johan Svärd, los suecos ya no creen en Dios, pero sí en la salud. Se promulgan nuevas leyes para redirigir a la población hacia una vida más saludable. La nueva ley del empleo despide a las personas con sobrepeso. Todos los funcionarios con tallas superiores a la del IGM, (nuestro Índice de Masa Corporal IMC), tienen tres meses para bajar su peso o tendrán que abandonar sus puestos de trabajo. El IGM 52 marca un nuevo impuesto para los obesos. Es obligatorio participar en los servicios “religiosos” para la Salud.

Esta norma se extiende por colegios, institutos y universidades, ya que son los lugares donde pasan el mayor tiempo los jóvenes y niños, es donde se crea el futuro y el profesorado es el modelo para seguir por los más pequeños.

Para solicitar la nacionalidad se deben presentar documentación de que se encuentra con salud y dentro de los parámetros de IGM. Se limita el peso de los pasajeros para los vuelos. Se elimina el defensor del pueblo contra la discriminación, ya que se tiene que discriminar a todos los portadores de esta epidemia. Las comunidades votan la norma de “casas libres de grasa” por la que pueden y deben restringir contratos de alquiler a los que no lo cumplan. No se impide el asedio de los domicilios de las personas que sobrepasan el peso socialmente establecido. La televisión estatal se ha reconvertido en la TV Salud.

Suecia tiene más de 3.000 iglesias abandonadas, es la oportunidad de convertir el mensaje cristiano en un método para adelgazar: El diablo nos tienta con comida que no necesitamos, con la gula, y Dios nos pide control. Las citas bíblicas son libremente interpretadas. El arrepentimiento es sinónimo de adelgazamiento. Cada kilogramo perdido es un paso hacia la salvación. Estas iglesias abandonadas ahora son La Iglesia de la Salud. Los diáconos de la Salud utilizan el púlpito y las naves de oración son amplios gimnasios.

Hambre es una distopía en la que el gobierno de la Salud elimina la libertad de elección. Se crea la sociedad de la vigilancia, de la crítica al otro, del aislacionismo, se tiene un férreo control de los medios de información. Todo muy de ciencia ficción, pero por desgracia tenemos la historia llena de situaciones idénticas, donde se rompe la confianza entre los vecinos, donde se convierte a cada uno en un comisario político, en este libro son los comisarios de la Salud, ¿Pero y los comisarios racistas? ¿O ideológicos? ¿O lingüísticos? ¿O sexuales? ¿O religiosos? El lavado de cerebro es fácil, simplemente se tiene que señalar un enemigo, puede ser un judío, un ucraniano o un gordo. El silencio de los cobardes es muy sonoro en los campos de concentración, en el apartheid, o en la invasión de un territorio como Ucrania.

Hambre es un libro bien escrito, de una forma muy dinámica. Las descripciones ambientales y físicas que van realizado la autora, Ása Ericsdotter, no solo marcan los paisajes, sino que van desnudando el alma de esa sociedad. La caída de los copos de nieve en el prematuro temporal de invierno; la farola solitaria pero que da luz en el camino poblado de maleza. Sociedad fría, distante y en su delgadez, “enferma”.

Hambre también es una novela de misterio, un thriller que te atrapa y te crea ansiedad por conocer el final, el deseo de devorar más y más páginas. Un país libre de grasa puede ser también sin masa cerebral.

Hambre es una historia de solidaridad, de lucha por la supervivencia, donde sus protagonistas Landon y Helena se rebelan contra esta injusticia. Son personajes muy reales, muy creíbles. Es una lectura que te hace pensar. Con momentos tan inquietantes y espeluznantes como Cadáver exquisito del que ya realizamos una columna de opinión y puedes volver a leer en este enlace: https://www.europasur.es/ocio/estanteria-Cadaver-exquisito-distopia-carnica_0_1599141343.html

La escritora sueca Ása Ericsdotter publicó su primer libro con 17 años, Inocencia, Oskuld, una fuerte historia prosaica de amor, pasión y dolor, que aún no está publicada en España. Tiene en el mercado sueco, francés e inglés seis libros, novelas y libros de poesía. Hambre, con título original Epidemin, ha tenido un gran éxito tanto en Suecia como Francia, es el primero que se publica en castellano y esperemos que no sea el último. No lo dejes pasar, léelo.