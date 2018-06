Charlize Theron se mete en la piel de una madre sobrepasada en 'Tully'

Tully, la nueva película de Charlize Theron, la cinta de terror Hereditary y Con amor, Simon, la historia de un adolescente homosexual, serán algunos de los estrenos de hoy, 22 de junio. La cartelera ofrecerá también la comedia española El mundo es suyo y la película para el público familiar Superagente canino.

'Tully'

Tully es una nueva película del director Jason Reitman (Juno, Up in the air) protagonizada por la oscarizada Charlize Theron (Monster, North Country) que interpreta a una madre de tres hijos, el último recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su hermano: una niñera para que le ayude por las noches. Al principio le parece una extravagancia, pero acaba forjando una relación única con Tully (Mackenzie Davis), una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil.

'Con Amor, simon'

Greg Berlanti (Como la vida misma y series como Arrow o Everwood) dirige Con amor, Simon, la historia de amor de un joven adolescente de 17 años que aún no ha dicho a su familia que es homosexual ya que prefiere esperar al musical que se celebra en su instituto. Un día, uno de sus correos electrónicos llega a manos equivocadas y las cosas se complican extraordinariamente. La cinta está protagonizada por Josh Duhamel (Unsolved), Katherine Langford (Por trece razones) y Jennifer Garner (Dallas Buyers Club, Valentine's Day).

'Hereditary'

Hereditary es una inquietante película de terror que explora el miedo, el dolor y las relaciones familiares a través de una atmósfera terrorífica, en la misma línea de La semilla del diablo o El exorcista. Cuenta la historia de la familia Graham, un linaje que empieza a desmoronarse tras la muerte de la matriarca. Dirigida por Ari Aster (Basically, The Strange Thing About the Johnsons), la cinta está protagonizada por Toni Collette (Código abierto, Juerga de mamis), Gabriel Byrne (Nadie quiere la noche, El amor es más fuerte que las bombas) y Alex Wolff (Ni un pelo de listo, Día de patriotas).

'El mundo es suyo'

El mundo es suyo es la nueva comedia de Alfonso Sánchez y Alberto López en la que interpretan a Los compadres en sus andanzas, en las que mostrarán su particular y sinvergüenza visión de la vida, la del más extremo y desenfado caradura. Les acompañarán en el reparto Mar Saura, Carlos Olalla, Carmen Canivell y Mari Paz Sayago. Sánchez y López vuelven a la gran pantalla con su desvergonzado humor para reírse de la clase alta de España, de nuevo interpretando a Rafi y Fali, quienes, a través de sus embrollos y líos, realizan una sátira desenfadada de la sociedad ibérica.

'Superagente canino'

Para el público infantil llega Superagente canino, la comedia protagonizada por un solitario perro policía llamado Max que trabaja junto a su compañero humano Frank. Ambos están investigando el secuestro de un pequeño oso panda por una red ilegal de comerciantes de animales. Raja Gosnell dirige esta cinta tras varias incursiones en el mundo de la animación y la comedia con filmes como Los Pitufos, Un chihuahua en Beverly Hills, Scooby-Doo o Esta abuela es un peligro.