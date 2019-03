Capullo de Jerez presentará en concierto en Algeciras su sexto disco el 5 de abril

El cantaor Capullo de Jerez presentará en Algeciras su sexto disco en solitario el próximo viernes, 5 de abril, en un recital programado en el Teatro Florida de la ciudad. El artista, junto al alcalde algecireño, José Ignacio Landauce, y la concejal de Cultura, Pilar Pintor, presentaron el espectáculo en el que el jerezano Miguel Flores Quirós desgranará los temas de su nuevo trabajo, Mi música. La cita será a las 22:00 y las entradas ya están a la venta.

Este trabajo llega tras doce años de ausencia de Flores en los estudios de grabación. Landaluce resaltó la trayectoria de Capullo de Jerez, con muchas veladas de cante protagonizadas en la ciudad.

Mi música llega de la mano del estudio La Bodega, que dirige Josema Pelayo, bajo la producción musical de Luis de Perikín. El trabajo llega tras de aquel Flor y Canela “Tenía ganas de grabar, porque ya hace mucho tiempo que no me metía en el estudio. La idea es hacer mis cosas, cosas nuevas que voy haciendo y que, cuando a lo mejor las he hecho en directo, al público les ha gustado”, explicó en una entrevista concedida a Diario de Jerez el pasado noviembre, en plena grabación del proyecto en los estudios de La Bodega.

Dentro del repertorio elegido aparece “una rumba que he dedicado a Paco de Lucía, a Camarón y a Alejandro Sanz, que eran y son amigos míos. Las letras son mías pero son letras de vivencias, porque Camarón venía a la calle Cantarería y aquí pasábamos muchas juergas”. “Es lo mismo que con Paco (de Lucía) que me iba a su casa y se ponía al lado mía sentado en un sofá con la guitarra”, relató en la entrevista.

Mi música contiene también “martinetes, fandangos, cartagenera o tarantos. A la hora de valorar el contenido de este nuevo trabajo, Capullo asegura ser “un cantaor flamenco y canto gitano”. “Por supuesto que voy a hacer cositas para la gente joven, que me sigue mucho, pero también habrá cante por derecho, para que luego digan que Capullo no sabe cantar más cosas. Va a ser un disco para el buen aficionado y también para la gente a la que le gusta la rumbita y las cositas mías, que son rumbas flamencas, claro”.

Las entradas para asistir al espectáculo podrán ser adquiridas, al precio de 12 y 14 euros, según los asientos, tanto a través de Internet como en la taquilla del teatro y en Discos Grammy.