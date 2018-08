Burbujas en el agua

La ficha 'Las especias. Historia de una tentación PENSAMIENTOS DESDE MI CABAÑA' Jack Turner.Acantilado. Barcelona, 2018. Trad. Miguel Temprano García. 512 páginas. 25 euros Kamo no Chomei.Prólogo Natsume Soseki. Trad. Kazuya Sakai. Errata Naturae. Madrid, 2018. 152 páginas. 16 euros

Este es un libro bien ideado y bien escrito, cuya mayor virtud reside en formular una pregunta obvia: por qué, durante milenios, los hombres arriesgaron su vida y su hacienda para procurarse especias. Cuando Marco Polo, desde la cárcel de Génova, y por mano de su escriba Rustichello, relata su formidable expedición a Extremo Oriente, no hace sino seguir una senda, un "olor", un rastro secular, que dirigía sus pasos hacia las tierras del Preste Juan y los remotos ríos nacidos, uno por cada punto cardinal, en el Edén veterotestamentario. Por otra parte, el propio concepto de "especia" es un concepto difuso, que atiende más a su valor de cambio que a su naturaleza específica; de modo que cuando hablamos de especias, como nos advierte Turner, nos hallamos en un ámbito donde, a la indefinición de la mercancía, debe unirse el propio carácter, entre ilusorio y mítico, que hizo de las especias un bien escaso y apreciado, y cuyo valor no era sólo un valor suntuario, vinculado a la gastronomía: también, y de modo inextricable, las especias eran un agente principal en la medicina y una forma antiquísima, común a muchas culturas, de honrar a los dioses.

Como es lógico, el descubrimiento de América no puede deslindarse de esta antigua avaricia de la especiería, que tiene en Colón y en el desdichado Magallanes sus nombres principales. Una avaricia que buscaba sortear el camino del Este y la intermediación de los mercaderes mediterráneos, y que será el germen, como ya sabemos, de aquellos dos pavorosos holdings que fueron las compañías inglesa y holandesa de las Indias orientales, que tan lujosamente salen retratadas -a la holandesa, me refiero- en Veermer. Este primer reparto del mundo, obrado por españoles y portugueses, no hacía sino sustituir la ruta de la especiería de los árabes, que unía el Índico con Europa a través del Mar Rojo. Ruta que, a su vez, los árabes habían usurpado a los romanos, y estos a los pueblos que, desde la Antigüedad, habían comerciado con la costa Malabar y, en suma, con toda esa vastísima porción del Asia que abarca la antigua Cochinchina, las islas de Ceilán, Sumatra, Java y Borneo, incluyendo a las remotísimas islas Molucas (pero esto fue mucho más tarde) donde nace el misterioso clavo.

Es esta misma antigüedad del comercio con las especias, ya muy avanzado en el Egipto de los faraones, pero que ocupa una parte muy destacada en el lujo y el refinamiento romanos (lujo y refinamiento que no sólo cabe adjudicar a la cocina de Roma, vagamente intuida por el De re coquinaria de Marco Apicio), sino que debe entenderse como un elemento sustancial, también en lo religioso, de aquel mundo. A lo cual debe añadirse un característica subrayada por Turner -el exotismo- que acrecentó su prestigio durante siglos, pero que en el XIX ya operaba en su contra: el antiguo prestigio de lo oriental había devenido lugar de lo terrible, lo bárbaro y lo innominado.

En este sentido, cabría señalar una extraña y significativa omisión de Turner, cuando trata de demostrar, con indudable éxito, el sustrato religioso que acompaña al comercio de especias desde sus orígenes. Después de señalar las menciones a la especiería en al Génesis, el Apocalipsis, el Cantar de los cantares, etcétera; después de exhibir una erudición solvente y oportuna sobre otras religiones de la Antigüedad y su apetito por las especias; después de destacar, no sin ironía, el desprecio de la Protesta por dichos productos, al tiempo que dominaba su comercio mundial...; después de todo eso, viene a nuestra cabeza una imagen que resume espléndidamente algunas de estas ideas, y que es muy común para el europeo del sur: me refiero a la adoración de los Magos, mencionada en el Evangelio de Mateo. Ahí, no es sólo el tributo a un Dios niño lo que se escenifica; es también la sabiduría del mundo antiguo: la astronomía, la ciencia médica, los conocimientos arcanos de Zoroastro, la suntuosidad oriental de aquellos monarcas errantes (¿pero eran monarcas?, ¿y eran tres los reyes que Marco Polo vio enterrados en Persia, cada tumba con su modesta cúpula?), lo que se expresa en esa ofrenda nocturna, guiada por una estrella, y que se sustancia en el aroma lenitivo de la mirra, en la espiritualidad del incienso, en el poder hipnótico del oro.

Digo todo esto no en demérito del libro, al que no le hace falta aducir más ejemplos de los que ya incluye. Sí lo señalo, no obstante, porque en esta omisión, esta presencia/ausencia fantasmagórica, cabría adivinar la condición de australiano del señor Turner, ciudadano de los antípodas, y por tanto no tan habituado a la figuración y al rito como la Europa mediterránea y especiada que aquí retrata.

Como las figuras del viajero o el caminante, que tienen también su reflejo en la literatura japonesa, la del eremita aparece en muchas culturas que en distintos tiempos han consignado el retiro de los hombres sabios -o santos, o vencidos por la misantropía- a las soledades donde la naturaleza es la única compañera. Fechados por su autor, el monje budista Kamo no Chomei, a comienzos del siglo XIII, los Pensamientos desde mi cabaña se inscriben en esta tradición universal e inauguran en las letras niponas, junto a El libro de la almohada (s. XI) de Sei Shonagon y las Ocurrencias de un ocioso (s. XIV) de Kenko Yoshida, el género del ensayo (zuihitsu) al que Chomei, más ordenado y sistemático, aporta un tratamiento propio.

"El fluir del río es incesante, pero su agua nunca es la misma". La frase inicial de los Pensamientos, que remite casi literalmente a Heráclito, introduce el tema de la transitoriedad (mujo) sobre el que discurre una prosa cuajada de hermosas imágenes: los hombres "nacen para morir" y sus días son como "burbujas en el agua" o "nubes al pairo en los cielos". Chomei ha sido testigo de un "tiempo inmundo", caracterizado por las turbulencias políticas y una devastadora serie de cataclismos: incendios, terremotos, sequías, hambrunas. Sumada a sus desengaños, que conocemos por otras fuentes, la precariedad derivada de toda esa destrucción, ejemplificada en la casa, lo lleva a apartarse para "vivir oculto" (el láthe biósas de Epicuro) de acuerdo con la enseñanza budista del desapego, instalado en una ínfima cabaña en mitad del monte. Parte del encanto de su "autobiografía espiritual" se debe a que el ermitaño, poeta y músico, amaba demasiado el arte y no trasladó a este terreno el ideal de la renuncia, lo que ha alimentado una ya clásica "controversia" en torno a la ejemplaridad de sus prácticas devocionales. La sinceridad, como resaltaba Natsume Soseki, es una de las cualidades de un monje que no logró -él mismo habla de su impureza- el completo despojamiento.