El Barrio y el compás de seis mil almas

Con los sombreros en la mano. El público asistente ayer a la Plaza de Toros de Algeciras vibró con Las costuras del alma, el último disco del grupo de flamenco y rock andaluz El Barrio. José Luis Figuereo y su banda protagonizaron un espectáculo de alrededor de dos horas, en el que, además, interpretaron temas de estos 22 años atrás.

En el anillo exterior de Las Palomas el ambiente se pudo vivir desde horas antes. Cientos de parroquianos de Figuereo y los suyos aguardaron la hora de comienzo del concierto guarecidos bajo los árboles. Ante la ola de calor que azota España estos días, los sombreros -complemento identificativo del barriero- se convirtieron en abanicos en las horas puntas de canícula.

Fieles llegados desde distintos puntos de la provincia se pusieron en cola al filo de las 21:00. Antonio Muñoz y Borja Nimo acudieron a Las Palomas provenientes de Jerez de la Frontera. En la fila de espera los seguidores no ocultaron sus preferencias. "No puede faltar alguna de Hijo del levante", espetó un hijo a su padre. "Tú no habías nacido cuando sacaron Yo sueno flamenco", respondió este al vástago.

El latido de un corazón sirvió para poner en alerta al público del inicio del concierto. Al ritmo del efecto latieron el grueso de los que llenaron la grada del coso de Algeciras. Algunos sacaron el compás al ritmo cardíaco y el crujir de los ventrículos sonó por bulerías.

Las costuras del alma abrió el repertorio pasados quince minutos de la hora prevista. Figuereo se dirigió a los suyos. "Qué ganitas de venir. Cuánto tiempo, pero la culpa no la tuve yo", bromeó con un guiño a la canción. Mención especial a Paco de Lucía como "el más grande".

Figuereo contó con el coro del público en la mayoría de los temas interpretados. "Cuando te note el corazón, que no te vaya a más de mil/ Cuando te hagan de llorar y no consuele tu dolor/ Estás en manos del injusto y cruel adiós". Acto seguido alrededor de seis mil personas se desgañitaron: "Si no te quieren/ Si no te quieren/ No te preocupes/ Sabes que el que a hierro mata/ Su final a hierro muere".

Los estribillos no fueron la única parte de las composiciones que los fieles barrieros corearon al compás de Figuereo. En el momento en que los oídos más aguerridos creyeron identificar Sin timón, la plaza fue un clamor. "Detrás de la piel humana siempre hay un corazón/ Y unos hilos que lo mueven según sea la situación/ Timón, quién me presta su timón/", continuaron.

A cierre de esta edición continuaba celebrándose el concierto del artista gaditano El Barrio.