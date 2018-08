Atavismo y The Agapornis, este viernes en AlCultura

Los espacios al aire libre de AlCultura, en la Dársena del Saladillo (Algeciras), acogerán el próximo viernes, 31 de agosto, el último concierto de la programación de la asociación para este verano. Será el de las bandas Atavismo y The Agapornis. El espectáculo comenzará a las 22:00 y las entradas que queden estarán disponibles desde una hora antes en taquilla a 12 euros (8 euros para socios).

Las entradas pueden ser adquiridas de forma anticipada, a 10 euros (8 euros para socios) tanto en la propia sede de AlCultura de martes a viernes de 19:00 a 22:00, además de en Discos Grammy, Café Teatro, Pub Kiss y La Musa Confusa.

The Agapornis, cuya música se encuadra en el género del Funk & Soul, publicó hace un par de años su primer LP, el más que aplaudido Roll Out. Con este trabajo giraron por las mejores salas y festivales de toda la península, compartiendo escenario con bandas de altura como The New Mastersounds y The Apples, así como artistas tan destacados como Fred Wesley y Martha High.

Atavismo, grupo de Algeciras, se ha convertido en poco tiempo en una de las bandas más interesantes del panorama actual, formando junto a otras nuevas bandas un auténtico renacimiento en España del rock progresivo, la psicodelia o el hard rock.