"Actuar en una bodega jerezana es un privilegio"

Josep Sergi Capdevila Querol, más conocido por su nombre artístico Sergio Dalma, regresa al universo italiano con un nuevo episodio de su colección de baladas Vía Dalma que presentará el 15 de agosto en el patio de la Tonelería de González Byass. Con más de 4.000.000 de discos vendidos, el próximo año 2019 se cumplen treinta años de Dalma sobre los escenarios. Un sello artístico reconocible en cada nota que lo hace un artista muy especial.

-Usted ha actuado en sitios importantes y especiales por todo el mundo. ¿Es la primera vez que ofrece un concierto en un sitio tan peculiar como una bodega?

-En un sitio tan curioso y de estas características por supuesto que no, y menos en una bodega jerezana, que es todo un privilegio. Sin embargo, sí que es verdad que en Argentina he hecho alguna presentación del disco rodeado de botas de vino, pero en un sitio tan emblemático como estas bodegas no y eso me hace muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de que llegue el 15 de agosto porque me gustaría conocer más esta ciudad.

-¿Qué tipo de concierto será? ¿Agotará las entradas?

-Ya no tengo esa obsesión por agotar las entradas de todos mis conciertos. Lo que hay que valorar, porque es un aspecto muy importante, es que el que se gaste el dinero en una entrada vaya allí y salga satisfecho. Eso siempre debe ser un reto y es responsabilidad de cada artista. Será un concierto donde la gente paseará por esa Vía Dalma. Un recorrido muy especial por mis canciones de siempre, con nuevos arreglos, otros sonidos y, sobre todo, un concierto donde la gente será la protagonista en cada una de las notas.

-¿Qué espera de Jerez? ¿Cuáles cree que serán las sensaciones al terminar la actuación?

-Espero que todo el mundo salga contento igual que yo. Antes de salir al escenario siempre me propongo que la gente no se vaya defraudada, que salga satisfecha y que pague la entrada sabiendo que ha valido la pena. Jerez es una zona que piso poco durante mis giras y visitarla ahora y dentro del marco del Tío Pepe Festival es algo que me apetece mucho y que me hace especial ilusión. De hecho, intentaré escaparme unos días antes para volver a llenarme del duende que tiene esta ciudad y conocer esos detalles que la hacen diferente porque no la visito desde hace muchísimos años. Es mi primera vez cantando en un sitio tan peculiar y espero tener buenas sensaciones. Siempre quiero tener buenas sensaciones cuando me bajo del escenario. Aquellos nervios al empezar y al terminar, tener la sensación de sentirte satisfecho con lo que acabas de hacer porque ves cómo se siente la gente es increíble. Saber que has dado lo máximo de ti. Eso es lo que deseo en cada actuación.

-Ya que está presente en el Tío Pepe Festival, un espacio que mezcla cultura con gastronomía, ¿aprovechará para degustar algunas de las cenas programadas?

-Lo bueno que tiene cuando estás de gira por España o incluso por el mundo es que conoces nuevas culturas, compartes vivencias con todo tu equipo y ves cómo la gente te recibe con las manos abiertas. Y por supuesto que me encantaría degustar algunos de los platos de las Estrellas Michelín que vendrán al Tío Pepe Festival. Además, soy de aquellos que cuando estamos de gira hacemos una gira gastronómica paralela a la musical porque me encanta empaparme de la cultura del sitio que visito, probar sus platos, sus caldos, sus vinos. Es más, hoy en día la música está muy ligada a la gastronomía. Si hay ocasión, aprovecharemos, está claro.

-¿Qué opina del cartel de esta nueva edición y de los artistas con los que compartirá escenario en la bodega González Byass?

-Los artistas con los que comparto cartel son compañeros a los que admiro. Actualmente, el Tío Pepe Festival es uno de los festivales musicales más importantes de España y es todo un privilegio, una suerte y un lujo poder formar parte de esta edición con todos ellos.

-Respecto a la gira de su nuevo tercer volumen de baladas italianas, en muchas entrevistas apunta que lo importante es que suenen creíbles, "que suenen a Dalma". ¿Cómo se logra eso en cada ocasión?

-Así es. Con esta gira lo que pretendo es que todas las baladas italianas que interpreto suenen a mí, que suenen a Dalma. Son canciones que, evidentemente, muchas de ellas se ajustan muy bien a mi forma de interpretar y a mi voz. Ya no se trata de competir y que sea una mejor o peor versión, sino que es importante que identifiquen mi voz. Hoy en día es muy importante que se identifique la voz del protagonista, que se reconozca el estilo del artista. Que suene algo y digas ¡ay, este es tal! Porque reconozcas el tacto de su voz.

-El próximo año se cumplen tres décadas de Sergio Dalma en los escenarios. ¿Habrá sorpresa?

-Me siento muy feliz e ilusionado por seguir vinculado a la música después de tantos años y, sobre todo, de que la música tenga un hueco en el que pueda acomodarme. De momento, el objetivo a corto plazo es terminar esta gira que es muy larga, desde el 20 de enero que comenzó, hasta mediados de diciembre que termina. Como proyecto futuro, tenemos que preparar algo muy especial para el año que viene. Creo que hay motivos suficientes para estar positivo, animado y con ganas de seguir sorprendiendo al público.