9 de Paco + 1

La ficha 'Paqueando' Diego Amador y José María Bandera. Toque Records / MoonJune Music.

El álbum es una colaboración entre el pianista y cantaor Diego Amador y el guitarrista José María Bandera. Nueve de las diez composiciones fueron compuestas por Paco de Lucía (son todos clásicos del flamenco y de la música española), mientras que el primer tema incluido en Paqueando, Gloria al maestro, es una composición de Diego Amador, una canción esbozada en apenas unos días después del fallecimiento del Maestro en 2014. Bandera grabó y actuó con Paco de Lucía en diversas formaciones por más de dos décadas. Durante trece años y formó parte del espectáculo Solo-Dúo-Trío junto a Paco de Lucía y Juan Manuel Cañizares. Desde 1989 hasta 1991, también fue miembro del septeto de Paco de Lucía.

Gloria al maestro es una sentimental bulería en cuya letra Amador da rienda suelta a las emociones que le suscitó la muerte del tocaor. Con la guitarra de José María Bandera y la voz y el piano de Diego Amador. Canción de amor fue, originalmente, la banda sonora de la película Montoyas y tarantos (1989) de Vicente Escrivá y luego formó parte del disco Zyriab (1990). El tema es una versión de Duende, del disco Touchstone (1982) de Chick Corea, un disco en el que había colaborado Paco de Lucía, y también Carles Benavent. La rumba Palenque aparecía originalmente en los discos Castro Marín (1981) y Solo quiero caminar (1981) del maestro. Una obra frenética de la que dan buena cuenta aquí los dos instrumentistas, junto a la percusión de Diego Amador hijo. Monasterio de sal es un monumento. Es la única colombiana que firmó Paco de Lucía. Y, una vez más, le dio la vuelta al género. Pertenece, asimismo, a los dos discos de 1981, lo que da fe de la influencia de ambas obras, especialmente la segunda, en las siguientes generaciones del flamenco. Ya la había tocado en 1980 como demuestra el disco Saturday night in San Francisco (2022) que recoge un concierto en The Warfield Theatre del 6 de diciembre de ese año. Unos días más tarde, en la navidad de 1980 la grabó Paco de Lucía en Tokio para su disco Castro Marín. Delicioso el diálogo jondo entre los dos instrumentos, guitarra y piano, donde está, no sólo la presencia de Paco de Lucía, que por supuesto. También la de el gaditano Chano Domínguez que hizo una excepcional versión a piano solo del número en 10 de Paco, el disco de 1994 en el uno de los de los miembros destacados de su sexteto, Jorge Pardo, con el invitado de campanillas Chano, homenajeaban al gran guitarrista algecireño tocando 10 de sus temas más señalados. Algo parecido a lo que hace ahora este Paqueando. Solo que en vida del maestro, naturalmente. Seguimos Paqueando con Zyriab, el tema que da nombre al disco del maestro de 1990. La obra es una versión de Meeting of the spirits de John MacLaughlin, incluida en The inner mounting flame (1971) el primer disco de MacLaughlin con The Mahavishnu Orchestra, con muchas aportaciones, no solo de Paco de Lucía, sino también de Joan Albert Amargós y Chick Corea, que intervenían en la versión del disco de 1990. De hecho, el trío MacLaughlin-Di Meola- De Lucía tenía en su repertorio el tema, como podemos apreciar en el disco Saturday night in San Francisco (2022), que recoge una actuación de 1980 y donde se incluyen numerosas aportaciones del propio Paco de Lucía. En realidad, la composición es un excelente pretexto para improvisar, como hacen aquí Bandera y Amador. Seguimos con Paqueando y nos encontramos con Montiño, los fandangos de Huelva que incluía Solo quiero caminar (1982) y que aquí suenan a piano y palmas con Amador, por tanto, como protagonista exclusivo de la propuesta. Otra de las composiciones mayores de Paco de Lucía. Bandera abre a solo la minera, que incluye falsetas de diferentes composiciones de Paco de Lucía, para dar paso luego a la voz del estilo tradicional de la taranta de Chacón, donde Amador, emulando lo que hiciera Paco de Lucía, con Pepe, en el último disco de Camarón, cambia la letra original para darle un nuevo sentido, el de despedida de ambos intérpretes, Camarón y Paco, como homenaje a ellos. Chiquito son unos jaleos donde Paco de Lucía incluía falsetas de diferentes composiciones anteriores, por jaleos, alegrías y bulerías, que presentó en 1983 en álbum de estudio Passion, Grace and Fire, que firma junto a John McLaughlin y Al Di Meola y que es un homenaje a su admirado Chick Corea. En realidad es una versión, muy libre, eso sí, del popular Anda jaleo que grabaran La Argentinita y Lorca en 1931 y que el propio Paco de Lucía había grabado en 1965 y 1971. El disco se cierra con otra minera, la que incluía el disco Siroco (1986), tal vez la obra maestra de Paco de Lucía. Un nuevo solo del piano de Diego Amador. Paqueando incluye también unas bulerías en las que Amador y Bandera aportan nuevas falsetas, de composición propia, a las seleccionadas de la obra magna de Paco de Lucía.