"Vox no se equivoca de adversario; el PP sí lo hace, constantemente"

Manuel Gavira Florentino (Cádiz, 1969) accedía por primera a un cargo público tras las históricas elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, que fueron las que posibilitaron la caída del PSOE tras casi 40 años al frente de la Junta. Como cabeza de lista de Vox por Cádiz, Gavira lograba su escaño en el Parlamento de Andalucía, donde fue creciendo hasta erigirse en portavoz del partido en esa Cámara autonómica, un cargo que mantiene en la actualidad. Por medio vivió el sinsabor de ver cómo el partido optaba por Macarena Olona como candidata a la Presidencia de la Junta en los comicios de 2022, una apuesta que, visto lo visto, salió muy mal. En esta entrevista este gaditano del barrio de Santa María lamenta que el PP se cierre a cualquier diálogo o acuerdo con Vox y acusa abiertamente a Juanma Moreno de copiar en todo al PSOE, tanto en gestión como incluso en ideología.

–¿Ha cambiado mucho el PP de no tener mayoría absoluta a tenerla?

–Claro que ha cambiado, pero en todo. Tras las elecciones de 2018 al PP le costó entender que necesitaba nuestros votos porque no tenía la mayoría. Recuerdo que en mayo de 2019 el Gobierno nos trajo unos presupuestos para la segunda mitad de ese año. Pero lo trajeron al Parlamento andaluz sin hablar con nosotros. Se creían que nuestros votos eran gratis. Ahí decidimos presentar una enmienda a la totalidad. La consecuencia fue que iniciamos una negociación y llegamos a un acuerdo pero después de que obligáramos al PP y a Ciudadanos a sentarse en la misma mesa que nosotros. A partir de ahí empezamos a negociar leyes y todo iba bien. Pero llegó la pandemia, en la que todos los partidos priorizamos la atención sanitaria, y cuando acabó, ya en 2021, Moreno pactó con Espadas los Presupuestos para 2023, según reconoció él mismo y según viene recogido en el diario de sesiones del Parlamento. Dijeron entonces que eran unos Presupuestos no ideologizados, y tuvimos que presentar otra enmienda a la totalidad porque dejamos claro que el PSOE y nosotros somos la noche y el día y que, por tanto, no podíamos aprobar esos Presupuestos. Lo que pasó después fue que el PSOE rompió el acuerdo que tenía con Moreno y que éste optó por adelantar las elecciones. Y lo que está pasando esta legislatura es un rodillo total y absoluto.

–¿Pero hay un mínimo de diálogo entre el PP y Vox?

–Nada, cero. No nos tienen en cuenta para nada. Nos encontramos con sus propuestas ya en el salón de plenos. Pero lo que más nos molesta es que hablen de que es el gobierno del consenso y el dialogo cuando realmente es el gobierno del rodillo y el abuso, sobre todo en las formas. Lo hemos visto en la tramitación de los Presupuestos.

–A juicio de Vox, ¿en qué situación queda la provincia de Cádiz en estos nuevos Presupuestos andaluces para 2025? Porque desde fuera da la impresión de que, desde la llegada de Moreno a la Presidencia, Málaga es la niña mimada de la Junta?

–Esa impresión de la que habla usted puede que sea cierta, pero también es verdad que Málaga ha prosperado muchísimo en los últimos años y eso no es sólo por lo que les llega de la Junta sino por cómo se mueven, por cómo están prosperando. Llevan mucho tiempo así y hoy Málaga parece una capital europea de primera. La provincia de Cádiz siempre está a la mitad de Andalucía en inversiones, que es curiosamente lo mismo que le pasa a Sevilla, que tampoco recibe tanto como se pudiera pensar. Nosotros propusimos en el Parlamento que se creara un fondo de compensación interprovincial para que no pareciera que todo se lo llevaba Málaga, pero no nos tuvieron en cuenta. Andalucía tiene muchas provincas que están abandonadas, como Huelva, Jaén o Almería. Cádiz quizás no lo está tanto.

–¿Y por qué no han presentado ustedes este año una enmienda a la totalidad?

–Porque nosotros no nos equivocamos de enemigo. El PP sí lo hace, se equivoca constantemente de enemigo, pero nosotros, no. En esta legislatura lo que hemos hecho fue presentar casi 600 enmiendas para los Presupuestos de 2023 y casi 700 para los de 2024. Todas acabaron en la papelera pero pese a ello este año ya vamos por cerca de 800. Son propuestas que van destinadas a mejorar a nuestros facultativos, a los profesores, las carreteras, los centros de atención a empresas, los puntos limpios que nos piden en el campo, la pesca, la agricultura, el nuevo hospital, Valcárcel… Son enmiendas que abarcan todas las materias y en todas las poblaciones. Yo es que creo que unos Presupuestos deben servir para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los andaluces. Y punto. Y no me gustan estos Presupuestos porque nada de eso sucede, y ahí están los datos de la sanidad, las lista de espera en la dependencia, el empeoramiento evidente de las condiciones de vida, y sigue creciendo la pobreza infantil, y cada vez hay más familias con problemas para llegar a fin de mes... Esa es la realidad de Andalucía.

Manuel Gavira está a punto de cumplir seis años como parlamentario andaluz por Cádiz. / Jesús Marín

–¿Cree que la polémica de los contratos sanitarios irregulares tiene recorrido?

–No es un tema novedoso porque esa instrucción de la Consejería de Hacienda avisando de que no se podían seguir haciendo esos contratos de emergencia, porque ya no había Covid, es de 2021. Vamos a ver cómo se califica el tema judicialmente, si va por lo penal o sólo por la vía administrativa, pero en cualquier caso a nosotros no es un tema que nos interese. El PP y el PSOE juegan a ver cuál de los dos es más corrupto pero nosotros creemos que Andalucía tiene problemas mucho más graves.

–Desde Vox llevan tiempo repitiendo ese mensaje, que el PP y el PSOE son lo mismo.

–Y ahí están las pruebas. Mire, con este tema de los contratos de emergencia Moreno siempre repita lo mismo, que eso era lo que hacían los socialistas. Chico, pues no hagas tú lo mismo, porque vas a acabar igual que ellos. El PP está siempre a ver cómo se mueve el PSOE para moverse ellos por detrás. Se activa el PSOE y lo hace el PP. Igual que Feijóo, que quiere asesinar a Vox pero siempre que puede salva a Sánchez. Lo hizo con el Tribunal Constitucional, con el CGPJ, con la RTVE, porque le faltó tiempo al PP para elegir a sus representantes... Siempre están jugando a lo mismo que el PSOE en gestión, en ideología, en todo. Y le pongo otro ejemplo: Moreno prometió acabar con el enchufismo en la Administración pública y ya se ha visto lo que ha pasado con la Faffe, porque ha sido él quien ha hecho fijos en la Junta a todos los enchufados socialistas. En materia de enchufismo Moreno se ha dedicado a rematar todos los córners que ha sacado el PSOE. Y eso hay que denunciarlo.

–Antonio Maíllo (IU) dijo que la gestión de la sanidad pública acabó con el Gobierno de Susana Díaz y que ahora pasará lo mismo con el Gobierno de Juanma Moreno. ¿Opina usted lo mismo?

–El problema es que ni el PSOE antes ni el PP ahora quieren resolver el problema de la atención sanitaria en Andalucía. Nosotros propusimos en el Parlamento equiparar la media del gasto sanitario por habitante en Andalucía a la media nacional, porque estamos por debajo. Y está demostrado que allá donde se amplía el gasto sanitario mejoran los servicios. Lo ciframos incluso en unos 16.400 millones de euros. ¿Y qué hace el PP? Pues lo mismo que el PSOE, la misma gestión: apoyarse en los conciertos con la sanidad privada. Y la gestión sanitaria privada es muy importante, pero no es la solución. Hay que invertir mucho más en la sanidad pública, pero no hay manera. Y por eso se van los médicos, las enfermeras… El modelo socialista es lo que mueve a Moreno.

”Allí donde se amplía el gasto sanitario se mejora la atención al ciudadano. Pero ni PSOE ni PP quieren arreglarlo”

–¿Cree que Juan Espadas seguirá al frente del PSOE de Andalucía?

–Yo es que no le deseo nada bueno al PSOE. Son los responsables de todo el retraso que hay en Andalucía. Y me preocupa mucho que Juanma Moreno esté haciendo lo mismo, porque no hay nada en este Gobierno andaluz que vaya bien.

–Las próximas elecciones deben celebrarse a mediados de 2026 pero ¿prevé Vox un adelanto electoral?

–Depende de si hay elecciones generales antes. De ser así Moreno se pondrá a disposición de Feijóo para intentar hacerlas coincidir. En cualquier caso, no creo que lleguemos a junio de 2026. Y nosotros estamos preparados para todos los escenarios.

–Es usted la cara visible de Vox en Andalucía pero ¿se ve como candidato a la Presidencia de la Junta?

–Ni pensé en esa opción en 2022, cuando también sonó mi nombre, ni pienso en eso ahora. Mi misión ahora es trabajar y azuzar a la gente para que trabaje.

–Me llama la atención que Vox jamás haya tenido un líder claro en Andalucía. ¿Es eso una estrategia? ¿Interesa más que en un partido marcadamente nacional Santiago Abascal sea la única referencia?

–Puede que haya algo de eso pero también es verdad que Andalucía es una comunidad muy importante para Vox. Y un ejemplo lo tenemos en nuestro grupo en el Congreso, donde tenemos una amplia representación de andaluces. Y eso pasa porque el mensaje de Vox sí está calando en Andalucía. En cualquier caso nosotros no estamos pensando en líderes o en candidatos. Nuestro objetivo es trasladarle a la gente que desde Vox ofrecemos mejores servicios públicos y mejor calidad de vida para los andaluces. Ofrecemos otra forma de hacer las cosas diferente a las de un PP que hace exactamente lo mismo que el PSOE.

–¿Qué le pasa a Vox en la ciudad de Cádiz que jamás la logrado un buen resultado a diferencia de lo que ha sucedido en otras localidades importantes de la provincia?

–El año pasado estuvimos muy cerca de lograr un concejal pero es verdad que no hemos sabido dar aún con la clave, y yo entono el mea culpa porque soy de aquí. Que el portavoz del partido sea de Cádiz se debería notar.